Мэрия курганского округа после жалоб решит проблему с ремонтом пожарного поста

28 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

По словам мэрии Звериноголовского округа, пожарные вовремя не обратились за помощью в ремонте (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Администрация Звериноголовского округа (Курганская область) примет меры в ответ на жалобы о состоянии пожарного поста МПО «Озерное». Ранее один из местных жителей показал и записал видео проблемы здания, обратив внимание на протекающую крышу, разрушающуюся стену и проблемы с пожарной машиной. Свой ответ на жалобы мэрия округа дала в комментариях под постом местной группы в соцсети «Вконтакте». «Зимой крыша пожарной части прохудилась. Главой Звериноголовского округа дано поручение начальнику территориального отдела подготовить смету расходов на ремонт кровли. Работы по восстановлению крыши запланированы на ближайшее время. Ремонт печи будет проведен по окончанию отопительного сезона. Между тем, отмечено, что самими сотрудниками МПО информация вовремя не была доведена до руководства муниципалитета», — пишет мэрия под постом в группе «Короче, Курган». Администрация округа также заявила, что в связи с этим была проведена беседа с коллективом поста для разъяснения порядка действий со структурами мэрии при возникновении поломок и проблем с муниципальным имуществом. Отмечается также, что спецтехника пожарных находится в исправном состоянии. Ранее URA.RU писало, что пожарные в селе Звериноголовского округа находятся в плохих условиях. Как заявлял местный житель, в здании разваливается стена, а из-за того, что закончились дрова, пожарные, якобы, сутками были вынуждены находиться в холодном помещении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Звериноголовского округа (Курганская область) примет меры в ответ на жалобы о состоянии пожарного поста МПО «Озерное». Ранее один из местных жителей показал и записал видео проблемы здания, обратив внимание на протекающую крышу, разрушающуюся стену и проблемы с пожарной машиной. Свой ответ на жалобы мэрия округа дала в комментариях под постом местной группы в соцсети «Вконтакте». «Зимой крыша пожарной части прохудилась. Главой Звериноголовского округа дано поручение начальнику территориального отдела подготовить смету расходов на ремонт кровли. Работы по восстановлению крыши запланированы на ближайшее время. Ремонт печи будет проведен по окончанию отопительного сезона. Между тем, отмечено, что самими сотрудниками МПО информация вовремя не была доведена до руководства муниципалитета», — пишет мэрия под постом в группе «Короче, Курган». Администрация округа также заявила, что в связи с этим была проведена беседа с коллективом поста для разъяснения порядка действий со структурами мэрии при возникновении поломок и проблем с муниципальным имуществом. Отмечается также, что спецтехника пожарных находится в исправном состоянии. Ранее URA.RU писало, что пожарные в селе Звериноголовского округа находятся в плохих условиях. Как заявлял местный житель, в здании разваливается стена, а из-за того, что закончились дрова, пожарные, якобы, сутками были вынуждены находиться в холодном помещении.