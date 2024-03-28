В России начались лесные пожары

В России начался сезон лесных пожаров. В Хабаровском крае зафиксированы первые случаи возгораний. Об этом рассказали в Минлесхозе Хабаровского края.
«В Хабаровском крае начался пожароопасный период. В регионе зафиксировали первые возгорания», — передает сообщение министерства «Комсомольская правда». Там подчеркнули, что эти пожары являются рукотворными. В районе поселка Джамка и села Эворон, а также в районе Кукана Хабаровского района, горит лес.
Пожарные бригады оперативно справились с очагом возгорания площадью 49 гектаров, а остальные пожары планируется ликвидировать в ближайшие сутки. В настоящее время в борьбе с огнем задействовано 35 специалистов лесной пожарной службы и семь единиц специальной техники. Министерство лесного хозяйства Хабаровского края сообщает, что населенным пунктам не грозит угроза от пожаров.
По словам замглавы российского правительства Виктории Абрамченко, пожароопасный сезон 2024 года будет сложнее предыдущего. Она отметила необходимость принятия мер по борьбе и профилактике лесных пожаров. МЧС и Рослесхоз также заявили о недостаточной подготовке к новому сезону в Удмуртии, Курганской, Калининградской, Еврейской, Омской области и Республике Алтай.
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