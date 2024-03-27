27 марта 2024

В ГИБДД предупредили об опасностях на федеральной трассе. Фото

ГИБДД: федеральную трассу Пермь — Екатеринбург замело снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На трассе дежурят сотрудники ГИБДД Фото:

Федеральную трассу между Пермью и Екатеринбургом замело снегом. Автоинспекторы призвали свердловчан быть бдительными из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 164 километре федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита идет снег. Температура воздуха -1. Состояние дорожного покрытия мокрое, с наличием снежного наката», — сказано в сообщении. На данном участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Также из-за снегопада предупреждения получили автомобилисты, едущие по трассе Первоуральск — Шаля. На 105 километре инспекторы дежурили со включенными маяками.

Фото:

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Федеральную трассу между Пермью и Екатеринбургом замело снегом. Автоинспекторы призвали свердловчан быть бдительными из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 164 километре федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита идет снег. Температура воздуха -1. Состояние дорожного покрытия мокрое, с наличием снежного наката», — сказано в сообщении. На данном участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Также из-за снегопада предупреждения получили автомобилисты, едущие по трассе Первоуральск — Шаля. На 105 километре инспекторы дежурили со включенными маяками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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