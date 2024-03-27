Федеральную трассу между Пермью и Екатеринбургом замело снегом. Автоинспекторы призвали свердловчан быть бдительными из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На 164 километре федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита идет снег. Температура воздуха -1. Состояние дорожного покрытия мокрое, с наличием снежного наката», — сказано в сообщении. На данном участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции.
Также из-за снегопада предупреждения получили автомобилисты, едущие по трассе Первоуральск — Шаля. На 105 километре инспекторы дежурили со включенными маяками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.