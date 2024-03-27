Природа Погода В ГИБДД предупредили об опасностях на федеральной трассе. Фото ГИБДД: федеральную трассу Пермь — Екатеринбург замело снегом 28 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + На трассе дежурят сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральную трассу между Пермью и Екатеринбургом замело снегом. Автоинспекторы призвали свердловчан быть бдительными из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 164 километре федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита идет снег. Температура воздуха -1. Состояние дорожного покрытия мокрое, с наличием снежного наката», — сказано в сообщении. На данном участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Также из-за снегопада предупреждения получили автомобилисты, едущие по трассе Первоуральск — Шаля. На 105 километре инспекторы дежурили со включенными маяками. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральную трассу между Пермью и Екатеринбургом замело снегом. Автоинспекторы призвали свердловчан быть бдительными из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 164 километре федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург в районе Ачита идет снег. Температура воздуха -1. Состояние дорожного покрытия мокрое, с наличием снежного наката», — сказано в сообщении. На данном участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Также из-за снегопада предупреждения получили автомобилисты, едущие по трассе Первоуральск — Шаля. На 105 километре инспекторы дежурили со включенными маяками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям