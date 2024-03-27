Общество ЖКХ и Городская среда В Екатеринбурге на полгода перекроют улицу для транспорта 28 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Ремонт не повлияет на схему движения общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге энергетики с 15 апреля по 30 октября закроют движение по улице Мичурина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение транспорта по улице Мичурина, на участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей», — сказано в сообщении. Движение автомобилей будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. В администрации отметили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта. Энергетическая компания просит екатеринбуржцев заранее планировать маршрут передвижения. Весной в Екатеринбурге запустят ремонт девяти участков автомобильных дорог, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров. На работы выделят миллиард рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге энергетики с 15 апреля по 30 октября закроют движение по улице Мичурина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение транспорта по улице Мичурина, на участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей», — сказано в сообщении. Движение автомобилей будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. В администрации отметили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта. Энергетическая компания просит екатеринбуржцев заранее планировать маршрут передвижения. Весной в Екатеринбурге запустят ремонт девяти участков автомобильных дорог, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров. На работы выделят миллиард рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям