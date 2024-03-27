В Екатеринбурге на полгода перекроют улицу для транспорта

В Екатеринбурге энергетики с 15 апреля по 30 октября закроют движение по улице Мичурина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение транспорта по улице Мичурина, на участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей», — сказано в сообщении. Движение автомобилей будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова.
В администрации отметили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта. Энергетическая компания просит екатеринбуржцев заранее планировать маршрут передвижения.
Весной в Екатеринбурге запустят ремонт девяти участков автомобильных дорог, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров. На работы выделят миллиард рублей.
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