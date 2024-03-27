27 марта 2024

В Екатеринбурге на полгода перекроют улицу для транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Ремонт не повлияет на схему движения общественного транспорта Фото:

В Екатеринбурге энергетики с 15 апреля по 30 октября закроют движение по улице Мичурина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение транспорта по улице Мичурина, на участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей», — сказано в сообщении. Движение автомобилей будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова.

В администрации отметили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта. Энергетическая компания просит екатеринбуржцев заранее планировать маршрут передвижения.

Весной в Екатеринбурге запустят ремонт девяти участков автомобильных дорог, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров. На работы выделят миллиард рублей.

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В Екатеринбурге энергетики с 15 апреля по 30 октября закроют движение по улице Мичурина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Екатеринбургская теплосетевая компания“ закроют движение транспорта по улице Мичурина, на участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей», — сказано в сообщении. Движение автомобилей будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова. В администрации отметили, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта. Энергетическая компания просит екатеринбуржцев заранее планировать маршрут передвижения. Весной в Екатеринбурге запустят ремонт девяти участков автомобильных дорог, общая площадь которых составляет более 200 тысяч квадратных метров. На работы выделят миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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