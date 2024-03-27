В ХМАО прибыли первые дети, эвакуированные из Белгородской области

Первые группы детей из районов Белгородской области, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ, прибыли в Югру. Ребят встретили волонтеры в Ханты-Мансийске.
«В Югру прибыли первые группы детей из районов Белгородской области, обстреливаемых ВСУ. В окружной столице ребят встречали волонтеры из Югорского государственного университета и Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа», — говорится в telegram-канале окружного департамента молодежной политики.
До этого губернатор Наталья Комарова объявила о приеме детей из Белгорода в Ханты-Мансийске и Сургуте. В Югре для юных гостей приготовили культурную и досуговую программу. Источники агентства добавляют, что аналогично детей привезут в Нижневартовск и Когалым. Агентство попросило прокомментировать эту информацию в окружном департаменте внутренней политики. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО решил взять шефство над несколькими школьниками, приехавшими из Белгорода. Азат Ислаев выразил готовность лично помочь им обустроиться и спокойно учиться.
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