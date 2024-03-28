Рудник «Пионер» практически полностью затопило

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
Горная выработка рудника практически полностью затоплена Фото:

Грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что затопление в горной выработке продолжается, с поступлением воды и горной породы в рудник.

На руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта произошло обрушение, в результате чего 13 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжались несколько дней. На руднике была обнаружена вода в трех пробуренных скважинах. Обследование с помощью камер показало наличие значительного объема воды, из-за чего были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважин, передает «Национальная служба новостей».

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Грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что затопление в горной выработке продолжается, с поступлением воды и горной породы в рудник. На руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта произошло обрушение, в результате чего 13 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжались несколько дней. На руднике была обнаружена вода в трех пробуренных скважинах. Обследование с помощью камер показало наличие значительного объема воды, из-за чего были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважин, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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