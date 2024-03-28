Рудник «Пионер» практически полностью затопило

Грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что затопление в горной выработке продолжается, с поступлением воды и горной породы в рудник.
На руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта произошло обрушение, в результате чего 13 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжались несколько дней. На руднике была обнаружена вода в трех пробуренных скважинах. Обследование с помощью камер показало наличие значительного объема воды, из-за чего были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважин, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.