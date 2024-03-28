На дороге между Кунашаком и Муслюмово 28 марта в ДТП погибли два водителя. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.
«Сегодня около 10:45 на 17 км автодороги „Кунашак — жд станция Муслюмово“, водитель, мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем „Рено Логан“, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
В ведомстве уточнили, что в данным момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске.
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