Под Челябинском в ДТП погибли два водителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В лобовом ДТП погибли оба водителя Фото:

На дороге между Кунашаком и Муслюмово 28 марта в ДТП погибли два водителя. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.

«Сегодня около 10:45 на 17 км автодороги „Кунашак — жд станция Муслюмово“, водитель, мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем „Рено Логан“, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что в данным момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске.

Двое водителей скончались при лобовом столкновении автомобилей
Двое водителей скончались при лобовом столкновении автомобилей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дороге между Кунашаком и Муслюмово 28 марта в ДТП погибли два водителя. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области. «Сегодня около 10:45 на 17 км автодороги „Кунашак — жд станция Муслюмово“, водитель, мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем „Рено Логан“, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что в данным момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...