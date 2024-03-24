Бастрыкин приказал возбудить дело о ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске

25 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклада от челябинских следователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Следкома. «Председатель СК России дал указание и. о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе. Авария произошла 23 марта с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту №96. На улице 60-летия Октября его 28-летний водитель не справился с управлением, и автобус врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам, пострадавшим при столкновении. Днем раньше в ДТП с грузовиком попали сразу два автобуса: муниципальный №18 и «пазик» маршрута №23. После столкновения с «ГАЗелью» госпитализировали водителя автобуса №18. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Следкома. «Председатель СК России дал указание и. о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе. Авария произошла 23 марта с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту №96. На улице 60-летия Октября его 28-летний водитель не справился с управлением, и автобус врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам, пострадавшим при столкновении. Днем раньше в ДТП с грузовиком попали сразу два автобуса: муниципальный №18 и «пазик» маршрута №23. После столкновения с «ГАЗелью» госпитализировали водителя автобуса №18.