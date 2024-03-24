24 марта 2024

Бастрыкин приказал возбудить дело о ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклада от челябинских следователей Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Следкома.

«Председатель СК России дал указание и. о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе.

Авария произошла 23 марта с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту №96. На улице 60-летия Октября его 28-летний водитель не справился с управлением, и автобус врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам, пострадавшим при столкновении.

Днем раньше в ДТП с грузовиком попали сразу два автобуса: муниципальный №18 и «пазик» маршрута №23. После столкновения с «ГАЗелью» госпитализировали водителя автобуса №18.

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе Следкома. «Председатель СК России дал указание и. о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе. Авария произошла 23 марта с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту №96. На улице 60-летия Октября его 28-летний водитель не справился с управлением, и автобус врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам, пострадавшим при столкновении. Днем раньше в ДТП с грузовиком попали сразу два автобуса: муниципальный №18 и «пазик» маршрута №23. После столкновения с «ГАЗелью» госпитализировали водителя автобуса №18.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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