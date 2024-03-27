Тюменцев зовут порадовать собак и кошек

В Тюмени пройдет акция «Собачья и кошачья радость»

28 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогут вычесать котов в приюте для бездомных животных Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 30 марта пройдет волонтерская акция «Собачья и кошачья радость». Как рассказали URA.RU организаторы события, участники порадуют животных общением с ними. «В рамках акции „Собачья и кошачья радость“ мы собираем волонтеров, чтобы в ближайшую субботу помочь приюту для бездомных животных. Почистить вольеры, поиграть с животными, вычесать котов и так далее», — рассказала соорганизатор акции Юлия Стафеева. В рамках акции пройдет мастер-класс по производству стола для нужд волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли пастушью школу для собак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 30 марта пройдет волонтерская акция «Собачья и кошачья радость». Как рассказали URA.RU организаторы события, участники порадуют животных общением с ними. «В рамках акции „Собачья и кошачья радость“ мы собираем волонтеров, чтобы в ближайшую субботу помочь приюту для бездомных животных. Почистить вольеры, поиграть с животными, вычесать котов и так далее», — рассказала соорганизатор акции Юлия Стафеева. В рамках акции пройдет мастер-класс по производству стола для нужд волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли пастушью школу для собак.