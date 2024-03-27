Тюменцев зовут порадовать собак и кошек

Волонтеры помогут вычесать котов в приюте для бездомных животных
В Тюмени 30 марта пройдет волонтерская акция «Собачья и кошачья радость». Как рассказали URA.RU организаторы события, участники порадуют животных общением с ними.
«В рамках акции „Собачья и кошачья радость“ мы собираем волонтеров, чтобы в ближайшую субботу помочь приюту для бездомных животных. Почистить вольеры, поиграть с животными, вычесать котов и так далее», — рассказала соорганизатор акции Юлия Стафеева.
В рамках акции пройдет мастер-класс по производству стола для нужд волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли пастушью школу для собак.
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