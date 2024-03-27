27 марта 2024

Тюменцев зовут порадовать собак и кошек

В Тюмени пройдет акция «Собачья и кошачья радость»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, питомец, приют животных
Волонтеры помогут вычесать котов в приюте для бездомных животных Фото:

В Тюмени 30 марта пройдет волонтерская акция «Собачья и кошачья радость». Как рассказали URA.RU организаторы события, участники порадуют животных общением с ними.

«В рамках акции „Собачья и кошачья радость“ мы собираем волонтеров, чтобы в ближайшую субботу помочь приюту для бездомных животных. Почистить вольеры, поиграть с животными, вычесать котов и так далее», — рассказала соорганизатор акции Юлия Стафеева.

В рамках акции пройдет мастер-класс по производству стола для нужд волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли пастушью школу для собак.

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В Тюмени 30 марта пройдет волонтерская акция «Собачья и кошачья радость». Как рассказали URA.RU организаторы события, участники порадуют животных общением с ними. «В рамках акции „Собачья и кошачья радость“ мы собираем волонтеров, чтобы в ближайшую субботу помочь приюту для бездомных животных. Почистить вольеры, поиграть с животными, вычесать котов и так далее», — рассказала соорганизатор акции Юлия Стафеева. В рамках акции пройдет мастер-класс по производству стола для нужд волонтеров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли пастушью школу для собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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