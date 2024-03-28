Владелец «Крокуса» не принял окончательного решения по восстановлению здания: главные заявления

Сын владельца «Крокуса» заявил, что решение о восстановлении зала еще не принято

28 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Страховка покрывает лишь малую часть от суммы ущерба, заявил Эмин Агаларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова Эмин рассказал, что на данный момент еще не принято окончательного решения по восстановлению концертного зала. URA.RU собрало все заявления, которые прозвучали в выступлении Эмина Агаларова. Насколько хорошо работали эвакуационные выходы во время теракта Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в «Крокусе» работали в штатном режиме. Однако люди, спасаясь, сталкивались с закрытыми дверями в помещения, которые были предназначены для персонала. Он также отметил, что большинство посетителей успело покинуть здание. Будет ли изменено законодательство по охране массовых мероприятий Эмин Агаларов считает, что необходимо пересмотреть законодательство о работе охраны в свете последнего теракта. Он отметил, что сотрудники охраны в «Крокусе» действовали в соответствии с существующими правилами на момент происшествия. Возмещение ущерба владельцам «Крокуса» Страховка покроет всего лишь небольшую часть ущерба от теракта в «Крокусе», заявил Эмин Агаларов. Сумма страховки составляет примерно 1/30 или 1/40 от общей суммы ущерба. По словам Агаларова, строительство «Крокус Сити Холла» было внимательно проверено инспекциями и службами, а его функциональность регулярно проверялась пожарными службами. Будет ли восстановлен концертный зал Строительство нового зала потребует не менее 150 миллионов долларов. Окончательное решение по восстановлению «Крокус Сити Холла» будет определено мнением президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности. Эмин Агаларов со своей стороны поддерживает инициативу восстановления зала. Как поступят с сотрудниками, которые остались без работы Около 300 сотрудников, которые остались без работы после теракта, будут трудоустроены на другие объекты. Агаларов также выразил намерение сохранить рабочие места и продолжить занятость сотрудников на соседних объектах компании. Падение стоимости «Крокус Сити Холла» По словам Эмина Агаларова «Крокус Сити Холл» был в залоге у Газпромбанка. В связи с этим он предположил, что Crocus Group предоставит Газпромбанку другие активы в качестве компенсации за снижение залоговой стоимости здания после теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова Эмин рассказал, что на данный момент еще не принято окончательного решения по восстановлению концертного зала. URA.RU собрало все заявления, которые прозвучали в выступлении Эмина Агаларова. Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в «Крокусе» работали в штатном режиме. Однако люди, спасаясь, сталкивались с закрытыми дверями в помещения, которые были предназначены для персонала. Он также отметил, что большинство посетителей успело покинуть здание. Эмин Агаларов считает, что необходимо пересмотреть законодательство о работе охраны в свете последнего теракта. Он отметил, что сотрудники охраны в «Крокусе» действовали в соответствии с существующими правилами на момент происшествия. Страховка покроет всего лишь небольшую часть ущерба от теракта в «Крокусе», заявил Эмин Агаларов. Сумма страховки составляет примерно 1/30 или 1/40 от общей суммы ущерба. По словам Агаларова, строительство «Крокус Сити Холла» было внимательно проверено инспекциями и службами, а его функциональность регулярно проверялась пожарными службами. Строительство нового зала потребует не менее 150 миллионов долларов. Окончательное решение по восстановлению «Крокус Сити Холла» будет определено мнением президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности. Эмин Агаларов со своей стороны поддерживает инициативу восстановления зала. Около 300 сотрудников, которые остались без работы после теракта, будут трудоустроены на другие объекты. Агаларов также выразил намерение сохранить рабочие места и продолжить занятость сотрудников на соседних объектах компании. По словам Эмина Агаларова «Крокус Сити Холл» был в залоге у Газпромбанка. В связи с этим он предположил, что Crocus Group предоставит Газпромбанку другие активы в качестве компенсации за снижение залоговой стоимости здания после теракта.