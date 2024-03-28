Альфреду Джавадову дали пять лет колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 28 марта приговорил бывшего участника телепроекта «Дом-2» Альфреда Джавадова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Назначить наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — зачитал решение судья. Приговор может быть обжалован в облсуде.

Услышав приговор, одна из родственниц Джавадова заплакала. Когда его уводили из зала, он крикнул журналистам, что это еще не конец. Гособвинение запрашивало для блогера восемь лет колонии общего режима. Такое наказание определил прокурор по совокупности преступлений. Тогда блогер заявил о необходимости своих действий ради спасения. По его словам, директор заведения, где произошла ссора, оскорбил его и Рамзана Кадырова, а после напал.

Джавадова задержали в декабре 2022 года. Уголовное дело о хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью было возбуждено после инцидента в ресторане «Гриль-Хаус». Во время ссоры блогер выстрелил в лицо супруги директора заведения из аэрозольного пистолета.

Позже оперативники вышли на еще один преступный эпизод. Он был связан с мошенничеством, направленным на сеть ресторанов «Сабвей». Тогда экс-участник шоу обманом выманил у руководства одной из точек 30 тысяч рублей. Расследование продолжалось около полугода, после чего с него сняли обвинения в мошенничестве. Поводом послужило возмещение ущерба и извинения Джавадова.

Мать Джавадова расплакалась в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Джавадов крикнул журналистам, что это еще не конец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер не ожидал, что срок будет реальным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU