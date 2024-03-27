Бойцы из Тюмени спасли военную технику от атаки вражеских дронов на СВО

28 марта 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Тюменцам удалось отбить военные машины от атаки дронов Фото: Ася Бронникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядовые батальона «Ермак» из Тюмени вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Боец с позывным „Филя“ из поселка Винзили и военнослужащий „Маничела“ из деревни Большие Акияры служат водителями в третьей роте батальона „Ермак“. На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — рассказали в инфоцентре. Одну машину бойцам удалось отбить и перегнать на безопасное расстояние. Их командиры отмечают, что тюменцы всегда готовы прийти на помощь и выполнить поставленные задачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядовые батальона «Ермак» из Тюмени вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Боец с позывным „Филя“ из поселка Винзили и военнослужащий „Маничела“ из деревни Большие Акияры служат водителями в третьей роте батальона „Ермак“. На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — рассказали в инфоцентре. Одну машину бойцам удалось отбить и перегнать на безопасное расстояние. Их командиры отмечают, что тюменцы всегда готовы прийти на помощь и выполнить поставленные задачи.