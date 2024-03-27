27 марта 2024

Бойцы из Тюмени спасли военную технику от атаки вражеских дронов на СВО

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Тюменцам удалось отбить военные машины от атаки дронов Фото:
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Рядовые батальона «Ермак» из Тюмени вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

«Боец с позывным „Филя“ из поселка Винзили и военнослужащий „Маничела“ из деревни Большие Акияры служат водителями в третьей роте батальона „Ермак“. На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — рассказали в инфоцентре.

Одну машину бойцам удалось отбить и перегнать на безопасное расстояние. Их командиры отмечают, что тюменцы всегда готовы прийти на помощь и выполнить поставленные задачи.

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Рядовые батальона «Ермак» из Тюмени вывели военную технику из-под ударов вражеских дронов в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Боец с позывным „Филя“ из поселка Винзили и военнослужащий „Маничела“ из деревни Большие Акияры служат водителями в третьей роте батальона „Ермак“. На днях их „Уралы“ были несколько раз атакованы FPV-дронами», — рассказали в инфоцентре. Одну машину бойцам удалось отбить и перегнать на безопасное расстояние. Их командиры отмечают, что тюменцы всегда готовы прийти на помощь и выполнить поставленные задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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