27 марта 2024

Житель ЯНАО выиграл в лотерее более семи миллионов рублей

Ямалец стал миллионером, выиграв крупный денежный приз в лотерее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Жители Ямала выиграл миллионы, поучаствовав в быстрой лотерее Фото:

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Столото».

«В „Рапидо Драйв“ появился первый миллионер. Участник из ЯНАО забрал 7 772 310 рублей. Он угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором и выиграл суперприз», — говорится в сообщении лотерейного бренда.

В Салехарде сразу два жителя окружной столицы стали обладателями крупных денежных подарков, купив билеты новогоднего тиража «Мечталлион». Они выиграли по одному миллиону рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Столото». «В „Рапидо Драйв“ появился первый миллионер. Участник из ЯНАО забрал 7 772 310 рублей. Он угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором и выиграл суперприз», — говорится в сообщении лотерейного бренда. В Салехарде сразу два жителя окружной столицы стали обладателями крупных денежных подарков, купив билеты новогоднего тиража «Мечталлион». Они выиграли по одному миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...