Житель ЯНАО выиграл в лотерее более семи миллионов рублей

Жители Ямала выиграл миллионы, поучаствовав в быстрой лотерее
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Столото».
«В „Рапидо Драйв“ появился первый миллионер. Участник из ЯНАО забрал 7 772 310 рублей. Он угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором и выиграл суперприз», — говорится в сообщении лотерейного бренда.
В Салехарде сразу два жителя окружной столицы стали обладателями крупных денежных подарков, купив билеты новогоднего тиража «Мечталлион». Они выиграли по одному миллиону рублей.
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