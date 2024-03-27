Житель ЯНАО выиграл в лотерее более семи миллионов рублей

Ямалец стал миллионером, выиграв крупный денежный приз в лотерее

28 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жители Ямала выиграл миллионы, поучаствовав в быстрой лотерее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Столото». «В „Рапидо Драйв“ появился первый миллионер. Участник из ЯНАО забрал 7 772 310 рублей. Он угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором и выиграл суперприз», — говорится в сообщении лотерейного бренда. В Салехарде сразу два жителя окружной столицы стали обладателями крупных денежных подарков, купив билеты новогоднего тиража «Мечталлион». Они выиграли по одному миллиону рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл в быстрой лотерее «Рапидо» около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Столото». «В „Рапидо Драйв“ появился первый миллионер. Участник из ЯНАО забрал 7 772 310 рублей. Он угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором и выиграл суперприз», — говорится в сообщении лотерейного бренда. В Салехарде сразу два жителя окружной столицы стали обладателями крупных денежных подарков, купив билеты новогоднего тиража «Мечталлион». Они выиграли по одному миллиону рублей.