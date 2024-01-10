Два жителя ЯНАО стали миллионерами, купив билеты новогодней лотереи

11 января 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Двое жителей Салехарда выиграли по миллиону рублей, поучаствовав в новогоднем розыгрыше Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Сразу два жителя Салехарда выиграли по одному миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты. Удачу жителям Салехарда и выигрыш принес новогодний тираж „Мечталлиона“ от „Национальной лотереи“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России». Билеты были приобретены в отделениях на улице Чапаева и улице Броднева. Новоиспеченные миллионеры стали богаче, потратив сто рублей из своего кармана. В 2023 году миллионерами из ЯНАО стало три человека. Так, в апреле в тираже «Русского лото» выиграл ямальский бизнесмен, а летом победитель лотереи «Рапидо 2.0» стал богаче на два миллиона, потратив 60 рублей.

В Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Сразу два жителя Салехарда выиграли по одному миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты. Удачу жителям Салехарда и выигрыш принес новогодний тираж „Мечталлиона“ от „Национальной лотереи“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России». Билеты были приобретены в отделениях на улице Чапаева и улице Броднева. Новоиспеченные миллионеры стали богаче, потратив сто рублей из своего кармана. В 2023 году миллионерами из ЯНАО стало три человека. Так, в апреле в тираже «Русского лото» выиграл ямальский бизнесмен, а летом победитель лотереи «Рапидо 2.0» стал богаче на два миллиона, потратив 60 рублей.