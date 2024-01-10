10 января 2024

Два жителя ЯНАО стали миллионерами, купив билеты новогодней лотереи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Двое жителей Салехарда выиграли по миллиону рублей, поучаствовав в новогоднем розыгрыше Фото:

В Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Сразу два жителя Салехарда выиграли по одному миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты. Удачу жителям Салехарда и выигрыш принес новогодний тираж „Мечталлиона“ от „Национальной лотереи“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России».

Билеты были приобретены в отделениях на улице Чапаева и улице Броднева. Новоиспеченные миллионеры стали богаче, потратив сто рублей из своего кармана.

В 2023 году миллионерами из ЯНАО стало три человека. Так, в апреле в тираже «Русского лото» выиграл ямальский бизнесмен, а летом победитель лотереи «Рапидо 2.0» стал богаче на два миллиона, потратив 60 рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Сразу два жителя Салехарда выиграли по одному миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты. Удачу жителям Салехарда и выигрыш принес новогодний тираж „Мечталлиона“ от „Национальной лотереи“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России». Билеты были приобретены в отделениях на улице Чапаева и улице Броднева. Новоиспеченные миллионеры стали богаче, потратив сто рублей из своего кармана. В 2023 году миллионерами из ЯНАО стало три человека. Так, в апреле в тираже «Русского лото» выиграл ямальский бизнесмен, а летом победитель лотереи «Рапидо 2.0» стал богаче на два миллиона, потратив 60 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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