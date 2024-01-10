Два жителя ЯНАО стали миллионерами, купив билеты новогодней лотереи

В Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Сразу два жителя Салехарда выиграли по одному миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты. Удачу жителям Салехарда и выигрыш принес новогодний тираж „Мечталлиона“ от „Национальной лотереи“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России».
Билеты были приобретены в отделениях на улице Чапаева и улице Броднева. Новоиспеченные миллионеры стали богаче, потратив сто рублей из своего кармана.
В 2023 году миллионерами из ЯНАО стало три человека. Так, в апреле в тираже «Русского лото» выиграл ямальский бизнесмен, а летом победитель лотереи «Рапидо 2.0» стал богаче на два миллиона, потратив 60 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.