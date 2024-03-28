Роспотребнадзор объяснил, как свердловчанам защититься от клещей

Роспотребнадзор предупредил свердловчан о необходимости вакцинации против клеща

Санврачи рекомендуют своевременно проводить самообследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С наступлением весны в Свердловской области увеличивается активность клещей, представляющих угрозу заражения клещевым энцефалитом. Последствия инфицирования могут быть самыми разными: от эпилепсии до летального исхода. О том, как можно защититься от смертельного вируса, URA.RU рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

«Для предупреждения заболевания клещевым энцефалитом рекомендуется использовать неспецифическую и специфическую профилактику. Неспецифическая включает ношение защитной одежды и применение репеллентов, а специфическая — своевременную вакцинацию», — отмечают санврачи.

В период активности клещей важно регулярно проводить самообследование, чтобы предотвратить заражение клещевым энцефалитом. «Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита, должен периодически осматривать свою одежду и тело, чтобы своевременно обнаружить и снять присосавшихся клещей», — напоминают специалисты. Эксперты подчеркивают, что осмотр должен быть тщательным, особенно после прогулок в лесной зоне или парке. В случае обнаружения клеща необходимо правильно его удалить или обратиться за медицинской помощью.

Специфическая профилактика клещевого энцефалита включает вакцинацию и серопрофилактику для лиц, находящихся в зоне риска. Важность вакцинации подчеркивается для всех, кто планирует посещение неблагополучных по клещевому вирусному энцефалиту территорий. «Профилактические прививки против клещевого энцефалита рекомендованы для лиц, работающих или отдыхающих в эндемичных очагах, включая командированных, студентов, туристов и дачников. Серопрофилактика предусмотрена для непривитых лиц после присасывания клеща», — проинформировали в свердловском Роспотребнадзоре.

В Свердловской области 25 марта был зафиксирован первый в этом году случай укуса клеща. От укуса паразита пострадал ребенок дошкольного возраста из Екатеринбурга. После инцидента ему был введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.