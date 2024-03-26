В Свердловской области появилась первая жертва клеща

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
Пострадавшему поставили прививку против энцефалита Фото:

В Свердловской области 25 марта зафиксировали первый в 2024 году укус клеща. Пострадал ребенок дошкольного возраста, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Первый в этом году случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. 25 марта от укуса клеща пострадал ребенок дошкольного возраста из Екатеринбурга при выезде за город. Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», — сказано в сообщении.

Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2024 году ожидается снижение численности иксодовых клещей. В прошлом году клещевой сезон продолжался с 24 марта по 30 октября. За этот период в больницы с укусами обратились 23 тысячи человек.

В день начала клещевого сезона в 2023 году пострадали три свердловчанина — два случая в Сысертском районе и один в Екатеринбурге. Тогда специалисты прогнозировали увеличение численности иксодовых клещей.

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В Свердловской области 25 марта зафиксировали первый в 2024 году укус клеща. Пострадал ребенок дошкольного возраста, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Первый в этом году случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. 25 марта от укуса клеща пострадал ребенок дошкольного возраста из Екатеринбурга при выезде за город. Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», — сказано в сообщении. Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2024 году ожидается снижение численности иксодовых клещей. В прошлом году клещевой сезон продолжался с 24 марта по 30 октября. За этот период в больницы с укусами обратились 23 тысячи человек. В день начала клещевого сезона в 2023 году пострадали три свердловчанина — два случая в Сысертском районе и один в Екатеринбурге. Тогда специалисты прогнозировали увеличение численности иксодовых клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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