В Свердловской области появилась первая жертва клеща

26 марта 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Пострадавшему поставили прививку против энцефалита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 25 марта зафиксировали первый в 2024 году укус клеща. Пострадал ребенок дошкольного возраста, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Первый в этом году случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. 25 марта от укуса клеща пострадал ребенок дошкольного возраста из Екатеринбурга при выезде за город. Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», — сказано в сообщении. Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2024 году ожидается снижение численности иксодовых клещей. В прошлом году клещевой сезон продолжался с 24 марта по 30 октября. За этот период в больницы с укусами обратились 23 тысячи человек. В день начала клещевого сезона в 2023 году пострадали три свердловчанина — два случая в Сысертском районе и один в Екатеринбурге. Тогда специалисты прогнозировали увеличение численности иксодовых клещей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 25 марта зафиксировали первый в 2024 году укус клеща. Пострадал ребенок дошкольного возраста, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «Первый в этом году случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области. 25 марта от укуса клеща пострадал ребенок дошкольного возраста из Екатеринбурга при выезде за город. Ему введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью», — сказано в сообщении. Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2024 году ожидается снижение численности иксодовых клещей. В прошлом году клещевой сезон продолжался с 24 марта по 30 октября. За этот период в больницы с укусами обратились 23 тысячи человек. В день начала клещевого сезона в 2023 году пострадали три свердловчанина — два случая в Сысертском районе и один в Екатеринбурге. Тогда специалисты прогнозировали увеличение численности иксодовых клещей.