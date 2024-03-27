Проблему мигрантов в Пермском крае вслед за губернатором подняли ученые

Тему мигрантов в Пермском крае поднимут на площадке регионального краеведческого музея. Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил созвать антитеррористическую комиссию для обсуждения работы с приезжими. В музее о своем видении вопроса расскажет историк, член-корреспондент Российской академии наук Александр Черных.
«На протяжении последних десятилетий в Пермском крае фиксируется значительное количество как временных мигрантов, так и тех, кто остается в регионе и получает российское гражданство. В результате институционально оформились сообщества азербайджанцев, армян, грузин, кыргызов, таджиков, узбеков и других народов. На лекции будут освещены разные вопросы миграционных процессов, адаптации и интеграции мигрантских сообществ, их влияния на этнокультурные процессы в регионе», — говорится в анонсе на странице Пермского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».
27 марта губернатор Пермского Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства поручил созвать антитеррористическую комиссию, на которой он намерен обсудить ситуацию с мигрантами в Прикамье. Поручение губернатор связал с терактом, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооруженного нападения погибли 140 человек.
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