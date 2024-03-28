Челябинский экс-участник «Дома 2» Джавадов отдаст полмиллиона директору кафе

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Приговор Джавадову в суде Центрального района. Челябинск, джавадов альфред
Суд взыскал с Альфреда Джавадова 515 тысяч рублей в пользу пострадавшего Фото:

Суд обязал бывшего участника шоу «Дом 2» Альфреда Джавадова из Челябинска выплатить 500 тысяч рублей директору кафе, где выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо супруги владельца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В пользу пострадавшего суд взыскал 500 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда. Он также должен возместить 15 тысяч рублей за материальный вред», — сообщили в прокуратуре.

В исковых требованиях пострадавший запрашивал десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Материальный вред директор кафе оценил на сумму около 800 тысяч рублей.

Гособвинение запрашивало для блогера восемь лет наказания по статьям за хулиганство и причинение среднего вреда здоровью. По решению суда Джавадов приговорен к пяти годам колонии общего режима. Однако Джавадов заявил, что это еще не конец.

Потасовка в ресторане «Гриль хаус» произошла в ноябре 2022 года. Блогер в ходе ссоры выстрелил в лицо супруги директора кафе из аэрозольного пистолета. На одном из заседаний Джавадов заявил о необходимости своих действий ради спасения. По его словам, директор заведения, где произошла ссора, оскорбил его и Рамзана Кадырова, а после напал.

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Суд обязал бывшего участника шоу «Дом 2» Альфреда Джавадова из Челябинска выплатить 500 тысяч рублей директору кафе, где выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо супруги владельца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В пользу пострадавшего суд взыскал 500 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда. Он также должен возместить 15 тысяч рублей за материальный вред», — сообщили в прокуратуре. В исковых требованиях пострадавший запрашивал десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Материальный вред директор кафе оценил на сумму около 800 тысяч рублей. Гособвинение запрашивало для блогера восемь лет наказания по статьям за хулиганство и причинение среднего вреда здоровью. По решению суда Джавадов приговорен к пяти годам колонии общего режима. Однако Джавадов заявил, что это еще не конец. Потасовка в ресторане «Гриль хаус» произошла в ноябре 2022 года. Блогер в ходе ссоры выстрелил в лицо супруги директора кафе из аэрозольного пистолета. На одном из заседаний Джавадов заявил о необходимости своих действий ради спасения. По его словам, директор заведения, где произошла ссора, оскорбил его и Рамзана Кадырова, а после напал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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