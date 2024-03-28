Челябинский экс-участник «Дома 2» Джавадов отдаст полмиллиона директору кафе

Суд взыскал с Альфреда Джавадова 515 тысяч рублей в пользу пострадавшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд обязал бывшего участника шоу «Дом 2» Альфреда Джавадова из Челябинска выплатить 500 тысяч рублей директору кафе, где выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо супруги владельца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В пользу пострадавшего суд взыскал 500 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда. Он также должен возместить 15 тысяч рублей за материальный вред», — сообщили в прокуратуре.

В исковых требованиях пострадавший запрашивал десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Материальный вред директор кафе оценил на сумму около 800 тысяч рублей.

Гособвинение запрашивало для блогера восемь лет наказания по статьям за хулиганство и причинение среднего вреда здоровью. По решению суда Джавадов приговорен к пяти годам колонии общего режима. Однако Джавадов заявил, что это еще не конец.

Потасовка в ресторане «Гриль хаус» произошла в ноябре 2022 года. Блогер в ходе ссоры выстрелил в лицо супруги директора кафе из аэрозольного пистолета. На одном из заседаний Джавадов заявил о необходимости своих действий ради спасения. По его словам, директор заведения, где произошла ссора, оскорбил его и Рамзана Кадырова, а после напал.