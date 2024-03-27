В Тюмени на 11 миллионов закупают семена сосны

В Тюменской области закупят 1100 кг семян сосны

28 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Семена сосны пойдут на восстановление лесных ресурсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области закупят 1100 килограммов семян сосны. Две закупки на общую сумму 11 млн рублей проводит управление госзакупок региона для нужд тюменской базы Авиалесоохраны, говорится на портале ЕИС «Закупки». «Опубликованы два извещения о закупках, в обоих случаях заказчик — тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, организатор — региональное управление государственных закупок. Объект закупки в обоих случаях — Поставка семян сосны обыкновенной. Общая начальная стоимость закупок — 11 млн рублей», — говорится в карточках торгов. Согласно документам, приложенным к этим закупкам, в области планируют приобрести 1,1 тонны семян. Они должны быть собраны в урожай не ранее 2023 года, относиться к первой категории. Семена должны быть выращены в Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской, Тюменской областях или в ХМАО. По данным, опубликованным на официальном сайте правительства Тюменской области, площадь лесных пожаров в регионе в 2023 году составила 28,5 га. Ранее URA.RU рассказало, что в этом году в Тюменской области прогнозируют максимальный класс пожарной опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области закупят 1100 килограммов семян сосны. Две закупки на общую сумму 11 млн рублей проводит управление госзакупок региона для нужд тюменской базы Авиалесоохраны, говорится на портале ЕИС «Закупки». «Опубликованы два извещения о закупках, в обоих случаях заказчик — тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, организатор — региональное управление государственных закупок. Объект закупки в обоих случаях — Поставка семян сосны обыкновенной. Общая начальная стоимость закупок — 11 млн рублей», — говорится в карточках торгов. Согласно документам, приложенным к этим закупкам, в области планируют приобрести 1,1 тонны семян. Они должны быть собраны в урожай не ранее 2023 года, относиться к первой категории. Семена должны быть выращены в Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской, Тюменской областях или в ХМАО. По данным, опубликованным на официальном сайте правительства Тюменской области, площадь лесных пожаров в регионе в 2023 году составила 28,5 га. Ранее URA.RU рассказало, что в этом году в Тюменской области прогнозируют максимальный класс пожарной опасности.