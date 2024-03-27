Вице-премьер Абрамченко прогнозирует небывалые пожары в Тюменской области

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала с конца апреля в Тюменской области самый высокий класс пожарной опасности. Об этом она заявила во время совещания по подготовке к пожароопасному сезону.
«Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начиная с конца апреля этого года», — рассказала вице-премьер.
Абрамченко поручила регионам в ближайшие две недели принять меры по борьбе и профилактике природных пожаров. Кроме того, вице-премьер заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов и режима ЧС.
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