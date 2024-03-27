27 марта 2024

Вице-премьер Абрамченко прогнозирует небывалые пожары в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, абрамченко виктория
Вице-премьер поручила регионам принять меры по борьбе и профилактике пожаров Фото:

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала с конца апреля в Тюменской области самый высокий класс пожарной опасности. Об этом она заявила во время совещания по подготовке к пожароопасному сезону.

«Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начиная с конца апреля этого года», — рассказала вице-премьер.

Абрамченко поручила регионам в ближайшие две недели принять меры по борьбе и профилактике природных пожаров. Кроме того, вице-премьер заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов и режима ЧС.

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала с конца апреля в Тюменской области самый высокий класс пожарной опасности. Об этом она заявила во время совещания по подготовке к пожароопасному сезону. «Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начиная с конца апреля этого года», — рассказала вице-премьер. Абрамченко поручила регионам в ближайшие две недели принять меры по борьбе и профилактике природных пожаров. Кроме того, вице-премьер заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов и режима ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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