Врачи ЯНАО спасли женщину, вырезав полтора метра кишечника

Медики Нового Уренгоя проделали операцию по удалению полутора метров кишечника

28 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Операция по удалению кишечника длилась пять часов Фото: Анна Майорова © URA.RU Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа. Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель. Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа. Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель. Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.