27 марта 2024

Врачи ЯНАО спасли женщину, вырезав полтора метра кишечника

Медики Нового Уренгоя проделали операцию по удалению полутора метров кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Операция по удалению кишечника длилась пять часов Фото:

Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа.

Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель.

Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.

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Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа. Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель. Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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