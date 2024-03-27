Врачи ЯНАО спасли женщину, вырезав полтора метра кишечника

Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа.
Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель.
Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.
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Новоуренгойские врачи спасли жительницу, у который обнаружили редкую патологию кишечника. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Женщина жаловалась на нарушения в работе кишечника, испытывала боли и дискомфорт. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Консервативное лечение перестало помогать», — написано в telegram-канале правительства округа. Единственно возможный метод лечения, который предложили хирурги — это удаление лишней полутораметровой петли кишечника лапароскопическим методом. Операция длилась пять часов. Ее провели завотделением гнойной хирургии Эльшан Асланов, колопроктолог Булат Касымов и хирург Ахмед Барзиев. Была проделана ювелирная работа. Пациентке нет необходимости соблюдать строгую диету, работа кишечника восстановилась и боли исчезли. Она сможет вернуться к привычной жизни через несколько недель. Ранее URA.RU сообщало о том, что медики Ноябрьска (ЯНАО) провели сложную операцию на сердце. Ноябрьские врачи спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.