Генпрокуратура взыскивает 105 млрд рублей с семей олигархов Антипова и Аристова

В челябинский арбитраж поступил иск о передаче государству группы «Ариант»

Бизнес Александра Аристова получил сокрушительный удар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура РФ требует через суд взыскать 105 млрд рублей с семей челябинских бизнесменом Юрия Антипова и Александра Аристова. Заявление подано в арбитражный суд Челябинской области. Генпрокуратура также требует признать недействительным разделы бизнеса между Антиповым и Аристовым. Бизнес Аристова хотят передать государству.

«Взыскать солидарно с АО „Компания Эталон“, ООО „Группа компаний Ариант“, Антипова Юрия Васильевича, Антиповой Людмилы Александровны, Антипова Михаила Юрьевича, Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Васильевны, Кретова Александра Владимировича, Кретовой Елены Александровны в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 000 000 000 рублей. В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО „Группа компаний Ариант“ 100% долей ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма ‚Южная‘, ООО ‚Агрофирма ‚Ариант‘, ООО ‚ЦПИ — Ариант‘“, — говорится в сообщении пресс-службы суда во „ВКонтакте“. На все активы Аристовых уже наложен арест.

Ранее Генпрокуратура обратилась в этот же суд с иском к Антипову Юрию и Людмиле, а также к их сыну Михаилу. Ведомство потребовало взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысяч 442 рублей 81 копейки. Эти деньги, как считают в Генпрокуратуре, незаконно были выведены из Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). На все имущество Антиповых наложен арест.

В Арбитражном суде Свердловской области Генпрокуратура добилась того, чтобы акции ЧЭМК и связанных с ним предприятий были переданы государству. Антиповы пытались это решение оспорить, но им отказали в апелляции

Аристов и Антипов начали совместный бизнес в 1990-х годах, создав одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. Весной 2020 года было объявлено о разделе активов. Антипову отошло все, что связано с металлургией. Аристову досталась «пищевая линейка» — «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма „Южная“, „Агрофирма ‚Ариант‘, ‚ЦПИ — Ариант‘. Аристов передал бизнес дочери Елене Кретовой и ее мужу Александру.