The Economist прогнозирует новое мощное наступление ВС РФ

The Economist: Украина не сможет сдержать новое российское наступление

28 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Украина вряд ли сможет выдержать летнее наступление ВС РФ, пишет журнал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Летом российская армия может начать контрнаступление против ВСУ. При этом Украина вряд ли сможет его выдержать. Об этом сообщает The Economist. «Есть опасения, что Россия начнет новое крупное наступление, как это было в прошлом году», — передает журнал . Отмечается, что в такой ситуации Киев вряд ли сможет противостоять ВС РФ. Также автор материала добавил, что граждане Украины винят мировых политиков в своем тяжелом положении в стране. ВСУ вынуждены нормировать свое вооружение, при этом Россия превосходит их по оружию в пять раз. Кроме того, у украинской армии заканчиваются дроны-перехватчики. Журнал пишет, что Россия может проврать оборону Киева из-за тупикового положения, в котором на данный момент находится США. Также и европейцы чувствуют себя ненамного лучше. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о том, что РФ нужно победить, при этом он не отправляет Украине оружие, чтобы осуществить свой план. Кроме того, Киев поздно усилил свои оборонительные позиции. Правительство страны до сих пор мечтает о новом контрнаступлении, но боится, что нынешняя линия фронта может стать похожей на границу, которая отрежет пятую часть Украины. Подобной ситуации и того, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров, — это то, чего хотел избежать президент страны Владимир Зеленский. Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований в Лондоне, военный аналитик Франц-Стефан Гади сообщил, что ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета этого года. По его словам, у украинских бойцов нет перспектив и целей, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом российская армия может начать контрнаступление против ВСУ. При этом Украина вряд ли сможет его выдержать. Об этом сообщает The Economist. «Есть опасения, что Россия начнет новое крупное наступление, как это было в прошлом году», — передает журнал. Отмечается, что в такой ситуации Киев вряд ли сможет противостоять ВС РФ. Также автор материала добавил, что граждане Украины винят мировых политиков в своем тяжелом положении в стране. ВСУ вынуждены нормировать свое вооружение, при этом Россия превосходит их по оружию в пять раз. Кроме того, у украинской армии заканчиваются дроны-перехватчики. Журнал пишет, что Россия может проврать оборону Киева из-за тупикового положения, в котором на данный момент находится США. Также и европейцы чувствуют себя ненамного лучше. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о том, что РФ нужно победить, при этом он не отправляет Украине оружие, чтобы осуществить свой план. Кроме того, Киев поздно усилил свои оборонительные позиции. Правительство страны до сих пор мечтает о новом контрнаступлении, но боится, что нынешняя линия фронта может стать похожей на границу, которая отрежет пятую часть Украины. Подобной ситуации и того, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров, — это то, чего хотел избежать президент страны Владимир Зеленский. Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований в Лондоне, военный аналитик Франц-Стефан Гади сообщил, что ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета этого года. По его словам, у украинских бойцов нет перспектив и целей, передает телеканал 360.