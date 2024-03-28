В Польше идут обыски по делу о шпионаже в пользу России

28 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

В ходе обысков агентство внутренней безопасности изъяло несколько тысяч долларов и евро Фото: Lukas Plewnia/Policja/CC BY-SA 2.0 Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что в стране прошли несколько обысков в рамках расследования дела «о шпионаже в пользу России». Об этом сообщает пресс-секретарь министра-координатор специальных служб Яцек Добжиньски. «Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных мероприятий, в том числе обыски, в Варшаве и Тыхах в рамках расследования раскрытой шпионской деятельности в пользу Российской Федерации», — передает ABW слова Добжиньски. Он добавил, что в результате этого было изъято 36 тысяч долларов и 48,5 тысячи евро. Также были конфискованы мобильные телефоны и электронные носители. По данным польского агентства, в ходе расследования были выявлены действия, которые направлены на организацию в странах Евросоюза пророссийских кампаний и инициатив в СМИ. Также в рамках шпионской деятельности был создан интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu. На нем публиковались заявления, статьи, интервью и комментарии с якобы «предвзятым пророссийским подтекстом». Уточняется, что они были связаны с международной ситуацией, которая существует на данный момент, и с происходящим на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что в стране прошли несколько обысков в рамках расследования дела «о шпионаже в пользу России». Об этом сообщает пресс-секретарь министра-координатор специальных служб Яцек Добжиньски. «Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных мероприятий, в том числе обыски, в Варшаве и Тыхах в рамках расследования раскрытой шпионской деятельности в пользу Российской Федерации», — передает ABW слова Добжиньски. Он добавил, что в результате этого было изъято 36 тысяч долларов и 48,5 тысячи евро. Также были конфискованы мобильные телефоны и электронные носители. По данным польского агентства, в ходе расследования были выявлены действия, которые направлены на организацию в странах Евросоюза пророссийских кампаний и инициатив в СМИ. Также в рамках шпионской деятельности был создан интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu. На нем публиковались заявления, статьи, интервью и комментарии с якобы «предвзятым пророссийским подтекстом». Уточняется, что они были связаны с международной ситуацией, которая существует на данный момент, и с происходящим на Украине.