Житель ХМАО, судимый за пьяную езду, обокрал магазин ради коньяка

28 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Сургутянин украл в магазине коньяк Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте местный житель украл из магазина две бутылки коньяка. Вором оказался сургутянин, которого неоднократно судили за вождение в пьяном виде. «Гражданин 1985 года рождения открыто похитил из магазина две бутылки коньяка. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте местный житель украл из магазина две бутылки коньяка. Вором оказался сургутянин, которого неоднократно судили за вождение в пьяном виде. «Гражданин 1985 года рождения открыто похитил из магазина две бутылки коньяка. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.