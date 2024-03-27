27 марта 2024

Житель ХМАО, судимый за пьяную езду, обокрал магазин ради коньяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, арест, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Сургутянин украл в магазине коньяк Фото:

В Сургуте местный житель украл из магазина две бутылки коньяка. Вором оказался сургутянин, которого неоднократно судили за вождение в пьяном виде.

«Гражданин 1985 года рождения открыто похитил из магазина две бутылки коньяка. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры».

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.

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В Сургуте местный житель украл из магазина две бутылки коньяка. Вором оказался сургутянин, которого неоднократно судили за вождение в пьяном виде. «Гражданин 1985 года рождения открыто похитил из магазина две бутылки коньяка. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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