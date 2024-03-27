Житель ХМАО, судимый за пьяную езду, обокрал магазин ради коньяка

В Сургуте местный житель украл из магазина две бутылки коньяка. Вором оказался сургутянин, которого неоднократно судили за вождение в пьяном виде.
«Гражданин 1985 года рождения открыто похитил из магазина две бутылки коньяка. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры».
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска в апелляционном суде добился возвращения водительских прав. До этого мужчину лишили их на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч, признав виновным за отказ провериться на алкоголь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!