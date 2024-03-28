Госавтоинспекция выступила с важным обращением к курганским водителям

Сотрудники курганской ГИБДД предупредили водителей об изменениях погоды

ГИБДД предупредила курганских водителей о гололедице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской Госавтоинспекции выступили с важным обращением к водителям. Они предупредили участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погодных условий» — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном осложнении на дорогах в ближайшие дни.

В области прогнозируется снижение температуры воздуха и усиление ветра. После дождей это может привести к гололедице, объяснили в ведомстве.

Водителей просят не превышать скорость и не применять резких маневров. По возможности, необходимо отказаться от дальних ночных поездок. Пешеходам следует максимально внимательно и осторожно переходить автодороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет мокрый снег с дождем и похолодает. Такая погода будет стоять до конца рабоче недели, после чего потеплеет.