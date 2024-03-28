Госавтоинспекция выступила с важным обращением к курганским водителям

Сотрудники курганской Госавтоинспекции выступили с важным обращением к водителям. Они предупредили участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.
«Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погодных условий» — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном осложнении на дорогах в ближайшие дни.
В области прогнозируется снижение температуры воздуха и усиление ветра. После дождей это может привести к гололедице, объяснили в ведомстве.
Водителей просят не превышать скорость и не применять резких маневров. По возможности, необходимо отказаться от дальних ночных поездок. Пешеходам следует максимально внимательно и осторожно переходить автодороги.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет мокрый снег с дождем и похолодает. Такая погода будет стоять до конца рабоче недели, после чего потеплеет.
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Сотрудники курганской Госавтоинспекции выступили с важным обращением к водителям. Они предупредили участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. «Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погодных условий» — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном осложнении на дорогах в ближайшие дни. В области прогнозируется снижение температуры воздуха и усиление ветра. После дождей это может привести к гололедице, объяснили в ведомстве. Водителей просят не превышать скорость и не применять резких маневров. По возможности, необходимо отказаться от дальних ночных поездок. Пешеходам следует максимально внимательно и осторожно переходить автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет мокрый снег с дождем и похолодает. Такая погода будет стоять до конца рабоче недели, после чего потеплеет.