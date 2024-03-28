Госавтоинспекция выступила с важным обращением к курганским водителям

Сотрудники курганской ГИБДД предупредили водителей об изменениях погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
ГИБДД предупредила курганских водителей о гололедице Фото:

Сотрудники курганской Госавтоинспекции выступили с важным обращением к водителям. Они предупредили участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погодных условий» — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном осложнении на дорогах в ближайшие дни.

В области прогнозируется снижение температуры воздуха и усиление ветра. После дождей это может привести к гололедице, объяснили в ведомстве.

Водителей просят не превышать скорость и не применять резких маневров. По возможности, необходимо отказаться от дальних ночных поездок. Пешеходам следует максимально внимательно и осторожно переходить автодороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет мокрый снег с дождем и похолодает. Такая погода будет стоять до конца рабоче недели, после чего потеплеет.

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Сотрудники курганской Госавтоинспекции выступили с важным обращением к водителям. Они предупредили участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. «Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погодных условий» — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД предупредили о возможном осложнении на дорогах в ближайшие дни. В области прогнозируется снижение температуры воздуха и усиление ветра. После дождей это может привести к гололедице, объяснили в ведомстве. Водителей просят не превышать скорость и не применять резких маневров. По возможности, необходимо отказаться от дальних ночных поездок. Пешеходам следует максимально внимательно и осторожно переходить автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет мокрый снег с дождем и похолодает. Такая погода будет стоять до конца рабоче недели, после чего потеплеет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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