Девушка намерена одержать победу в конкурсе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Анастасия Перетыкина из Екатеринбурга стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс». Последние семь лет девушка работает в «Уральских авиалиниях», из которых три года она занимает должность старшего бортпроводника. Информация об этом появилась в группе конкурса во «ВКонтакте».

«Особенно благодарна своей работе за то, что встретила здесь очень дорогого для меня человека. Все, как в кино, он командир, я стюардесса. На этот день рождения он исполнил мою давнюю мечту и подарил мне собаку, маленького мопса, его зовут Чак. Теперь мы втроем истинные поклонники авиации», — говорит о себе 31 -летняя девушка. Анастасия намерена победить, потому что не любить довольствоваться малым.

Ранее в полуфинал попала и другая свердловчанка — жительница Верхней Салды Марина Берстенева. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.

Анастасия говорит, что конкурс — это соревнование, в котором она хочет быть лучшей Фото: официальный сайт «Топ стюардесс»