Екатеринбурженка попала в список самых красивых стюардесс России. Фото

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, стюардессы, пассажирский самолет, авиакомпания, стюардесса, бортпроводники, авиаперевозки
Девушка намерена одержать победу в конкурсе (архивное фото) Фото:

Анастасия Перетыкина из Екатеринбурга стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс». Последние семь лет девушка работает в «Уральских авиалиниях», из которых три года она занимает должность старшего бортпроводника. Информация об этом появилась в группе конкурса во «ВКонтакте».

«Особенно благодарна своей работе за то, что встретила здесь очень дорогого для меня человека. Все, как в кино, он командир, я стюардесса. На этот день рождения он исполнил мою давнюю мечту и подарил мне собаку, маленького мопса, его зовут Чак. Теперь мы втроем истинные поклонники авиации», — говорит о себе 31 -летняя девушка. Анастасия намерена победить, потому что не любить довольствоваться малым.

Ранее в полуфинал попала и другая свердловчанка — жительница Верхней Салды Марина Берстенева. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.

Анастасия говорит, что конкурс — это соревнование, в котором она хочет быть лучшей
Анастасия говорит, что конкурс — это соревнование, в котором она хочет быть лучшей

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Анастасия Перетыкина из Екатеринбурга стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс». Последние семь лет девушка работает в «Уральских авиалиниях», из которых три года она занимает должность старшего бортпроводника. Информация об этом появилась в группе конкурса во «ВКонтакте». «Особенно благодарна своей работе за то, что встретила здесь очень дорогого для меня человека. Все, как в кино, он командир, я стюардесса. На этот день рождения он исполнил мою давнюю мечту и подарил мне собаку, маленького мопса, его зовут Чак. Теперь мы втроем истинные поклонники авиации», — говорит о себе 31 -летняя девушка. Анастасия намерена победить, потому что не любить довольствоваться малым. Ранее в полуфинал попала и другая свердловчанка — жительница Верхней Салды Марина Берстенева. По словам девушки, она шестой год работает стюардессой, а эта профессия была ее детской мечтой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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