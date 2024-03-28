Депутата челябинского района обвинили в нападении на коллегу

Коллега вменила депутату побои и порчу имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Катав-Ивановского районного собрания депутатов (Челябинская область) Евгений Калиничев 28 марта напал на коллегу Екатерину Куликову. Женщина написала в полицию заявления о побоях и порче телефона.

«Прошу вас привлечь к установленной законом ответственности гражданина Е. В. Калиничева, который 28 марта, находясь в здании администрации района, причинил мне физическую боль, выворачивая левую кисть руки», — написала депутат Куликова в отдел полиции.

В другой бумаге заявитель попросила наказать Калиничева за повреждение экрана ее мобильного телефона. В разговоре с URA.RU депутат рассказала, что пыталась вступиться за сотрудницу аппарата, которой угрожал коллега, что спровоцировало встречную реакцию, но уже по отношению к самой Куликовой.

«Она пытается мне приписать те действия, которых не совершал. Телефон я даже в руки не брал. Пытался остановить съемку, которую Куликова начала еще в ходе заседания собрания. Разрешения меня снимать я не давал. Оскорблять — тоже. Меня возмутило, что группа депутатов тормозит работу: скоро лето, сезон ремонтов. А 61 млн рублей лежит в бюджете, и взять его никто не может: нет решения. Так работать невозможно. Идет речь о сложении депутатских полномочий», — прокомментировал Калиничев.

Очевидец произошедшего настаивает на другом: Калиничев схватил телефон и выворачивал руку. Другая собеседница URA.RU, депутат Ольга Уфимцева, непосредственно стычки не видела, однако обвинения в непринятии бюджетных изменений отвергла.

«Мы на бюджетной комиссии приняли предложения главы, с тем и вышли на внеочередное заседание собрания. Однако Калиничев со сторонниками предложили включить в повестку рассмотрение еще одного проекта решения, который Николай Шиманович предлагал ранее, но отозвал», — сказала Уфимцева.

Депутат добавила, что Калиничев начал оскорблять председателя собрания Александра Васильева еще до собрания, в ходе заседания бюджетной комиссии. Разговор на повышенных тонах затем продолжился.

Калиничев возглавляет фракцию «Единой России». По сведениям URA.RU, много времени он проводит в Турции, где голосовал на выборах президента РФ. Коллеги подсчитали, что комиссия по финансам и бюджету собиралась без него три раза, дважды в отсутствие депутата проводили малый совет собрания.

Это не первая потасовка в районном собрании В апреле 2022 года Яков Чуксин нанес побои Андрею Печникову, повредив глаз. В сентябре 2023 года мировой суд признал Чуксина виновным, однако, по данным URA.RU, слушания по апелляционной жалобе продолжаются.

Депутаты собрались на заседание по инициативам главы Николая Шимановича в его отсутствие Фото: читатель URA.RU