Избирательный фонд Путина отчитался о расходах

Избирательный фонд Путина потратил 317 млн рублей на президентскую кампанию

28 марта 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

В избирательный фонд Путина в общей сложности поступило свыше 477 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает « Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей. В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает «Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей. В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%.