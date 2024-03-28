Избирательный фонд Путина отчитался о расходах

Избирательный фонд Путина потратил 317 млн рублей на президентскую кампанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор подписей за Путина. Челябинск, сильный президент сильная россия
В избирательный фонд Путина в общей сложности поступило свыше 477 млн рублей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

«Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает «Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей.

В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания.

Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%.

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Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает «Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей. В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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