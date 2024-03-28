Избирательный фонд Путина отчитался о расходах

Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
«Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает «Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей.
В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания.
Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%.
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Избирательный фонд Владимира Путина на проведение президентской кампании потратил 317,75 млн рублей. Об этом говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованного на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Всего в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 477,38 млн рублей. <…> Израсходовано на проведение президентской кампании 317 752 465 рублей», — передает «Коммерсант» информацию из отчета. Также из избирательного фонда было возвращено более 128 млн рублей. В частности, деньги были потрачены на выпуск и распространение агитационных материалов, организацию сбора подписей, проведение публичных массовых мероприятий и предвыборную агитацию через организации редакции печатных СМИ. Также деньги избирательного фонда пошли на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. Согласно итогам, кандидат Владиимир Путин победил с результатом в 87%.