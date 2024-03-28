Губернатор Севастополя подтвердил крушение военного самолета

Губернатор Севастополя Развожаев: в море упал военный самолет
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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
По предварительным данным, крушение потерпел Су-35 Фото:

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в Черное море. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В море упал военный самолет… Гражданские объекты не пострадали», — написал Развожаев.

По его данным, пилот успел катапультироваться. Его обнаружили в 200 метрах от берега сотрудники спасательной службы Севастополя. Жизнь летчика вне опасности.

Ранее стало известно, что над Севастополем потерпел крушение военный самолет. Видео с крушением публиковали паблики и военкоры.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в Черное море. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В море упал военный самолет… Гражданские объекты не пострадали», — написал Развожаев. По его данным, пилот успел катапультироваться. Его обнаружили в 200 метрах от берега сотрудники спасательной службы Севастополя. Жизнь летчика вне опасности. Ранее стало известно, что над Севастополем потерпел крушение военный самолет. Видео с крушением публиковали паблики и военкоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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