Губернатор Севастополя подтвердил крушение военного самолета

Губернатор Севастополя Развожаев: в море упал военный самолет

28 марта 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, крушение потерпел Су-35 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в Черное море. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В море упал военный самолет… Гражданские объекты не пострадали», — написал Развожаев. По его данным, пилот успел катапультироваться. Его обнаружили в 200 метрах от берега сотрудники спасательной службы Севастополя. Жизнь летчика вне опасности. Ранее стало известно, что над Севастополем потерпел крушение военный самолет. Видео с крушением публиковали паблики и военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в Черное море. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В море упал военный самолет… Гражданские объекты не пострадали», — написал Развожаев. По его данным, пилот успел катапультироваться. Его обнаружили в 200 метрах от берега сотрудники спасательной службы Севастополя. Жизнь летчика вне опасности. Ранее стало известно, что над Севастополем потерпел крушение военный самолет. Видео с крушением публиковали паблики и военкоры.