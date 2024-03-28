Губернатор Севастополя подтвердил крушение военного самолета

По предварительным данным, крушение потерпел Су-35
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в Черное море. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В море упал военный самолет… Гражданские объекты не пострадали», —
По его данным, пилот успел катапультироваться. Его обнаружили в 200 метрах от берега сотрудники спасательной службы Севастополя. Жизнь летчика вне опасности.
Ранее стало известно, что над Севастополем потерпел крушение военный самолет. Видео с крушением публиковали паблики и военкоры.
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