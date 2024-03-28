Патриарх Кирилл наградил курганского сенатора Муратова. Фото

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов оценил награду отметив, что для него это не главное Фото:

По благословению патриарха Московский и Всея Руси Кирилла сенатору РФ от Курганской области Сергею Муратову вручили грамоту «За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества». Награду передал митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Об этом Муратов рассказал в Telegram.

«Владыка Даниил вручил мне грамоту „За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества“. Я ценю эту награду, но это для меня не главное», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.

Курганский сенатор является членом правления курганского реготделения Всемирного русского народного собора. В конце февраля он подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора».

https://t.me/snmuratov/785
Сергей Муратов отметил, что его долг — защищать и продвигать интересы региона, тем самым обеспечивать целостность страны

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По благословению патриарха Московский и Всея Руси Кирилла сенатору РФ от Курганской области Сергею Муратову вручили грамоту «За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества». Награду передал митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Об этом Муратов рассказал в Telegram. «Владыка Даниил вручил мне грамоту „За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества“. Я ценю эту награду, но это для меня не главное», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Курганский сенатор является членом правления курганского реготделения Всемирного русского народного собора. В конце февраля он подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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