Сергей Муратов оценил награду отметив, что для него это не главное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По благословению патриарха Московский и Всея Руси Кирилла сенатору РФ от Курганской области Сергею Муратову вручили грамоту «За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества». Награду передал митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Об этом Муратов рассказал в Telegram.

«Владыка Даниил вручил мне грамоту „За заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества“. Я ценю эту награду, но это для меня не главное», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.

Курганский сенатор является членом правления курганского реготделения Всемирного русского народного собора. В конце февраля он подарил икону Георгия Победоносца Порт-Артурскому храму, который расположен на территории «Курганприбора».

Сергей Муратов отметил, что его долг — защищать и продвигать интересы региона, тем самым обеспечивать целостность страны telegram-канал Сергея Муратова