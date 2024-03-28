28 марта 2024

Подрядчик согласился построить новую дорогу в Кургане за 264 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы должны быть завершены к концу года
Работы должны быть завершены к концу года Фото:

В Кургане определились с подрядчиком, который займется строительством дороги по улице Алексеева в микрорайоне Заозерном. Максимальная цена контракта составила почти 264 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по строительству улицы Алексеева от Мальцева до проспекта Первомайского. Цена: 263 890 157,65 рубля», — написано на сайте. В конкурсе победил подрядчик, согласившийся на работу за указанную сумму. На аукцион поступила заявка от одной компании.

В технической документации указано, что новая дорога будет оборудована ливневкой, тротуарами, газонами, светофорами, освещением и остановочным комплексом. Работы должны быть завершены к 1 декабря.

В начале марта федеральные власти выделили 320 млн рублей на ремонт дорог в Курганской области. В правительстве региона отмечали, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 17 километров трасс.

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В Кургане определились с подрядчиком, который займется строительством дороги по улице Алексеева в микрорайоне Заозерном. Максимальная цена контракта составила почти 264 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по строительству улицы Алексеева от Мальцева до проспекта Первомайского. Цена: 263 890 157,65 рубля», — написано на сайте. В конкурсе победил подрядчик, согласившийся на работу за указанную сумму. На аукцион поступила заявка от одной компании. В технической документации указано, что новая дорога будет оборудована ливневкой, тротуарами, газонами, светофорами, освещением и остановочным комплексом. Работы должны быть завершены к 1 декабря. В начале марта федеральные власти выделили 320 млн рублей на ремонт дорог в Курганской области. В правительстве региона отмечали, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 17 километров трасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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