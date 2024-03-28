Подрядчик согласился построить новую дорогу в Кургане за 264 миллиона рублей

Работы должны быть завершены к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане определились с подрядчиком, который займется строительством дороги по улице Алексеева в микрорайоне Заозерном. Максимальная цена контракта составила почти 264 млн рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по строительству улицы Алексеева от Мальцева до проспекта Первомайского. Цена: 263 890 157,65 рубля», — написано на сайте. В конкурсе победил подрядчик, согласившийся на работу за указанную сумму. На аукцион поступила заявка от одной компании.

В технической документации указано, что новая дорога будет оборудована ливневкой, тротуарами, газонами, светофорами, освещением и остановочным комплексом. Работы должны быть завершены к 1 декабря.

В начале марта федеральные власти выделили 320 млн рублей на ремонт дорог в Курганской области. В правительстве региона отмечали, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 17 километров трасс.