Как изменился уровень Тобола в Кургане

За сутки уровень реки Тобол в Кургане понизился на два сантиметра

29 марта 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Из-за повышения уровня реки районы Кургана рискуют оказаться в зоне подтопления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Кургане продемонстрировал спад. Снижение составило два сантиметра. Эта информация опубликована на гидрометеорологических сайтах. «По данным гидропоста, находящегося в Кургане, за прошедшие 24 часа уровень воды в реке Тобол понизился на два см. Сейчас он составляет 16 см над нулевой отметкой», — указано в экспертных источниках. Ранее уровень воды в курганских реках показал первый прирост. Наибольший — наблюдается у реки Исеть. Днем ранее вода в Тоболе прибыла на девять сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Кургане продемонстрировал спад. Снижение составило два сантиметра. Эта информация опубликована на гидрометеорологических сайтах. «По данным гидропоста, находящегося в Кургане, за прошедшие 24 часа уровень воды в реке Тобол понизился на два см. Сейчас он составляет 16 см над нулевой отметкой», — указано в экспертных источниках. Ранее уровень воды в курганских реках показал первый прирост. Наибольший — наблюдается у реки Исеть. Днем ранее вода в Тоболе прибыла на девять сантиметров.