Как изменился уровень Тобола в Кургане

Из-за повышения уровня реки районы Кургана рискуют оказаться в зоне подтопления
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Кургане продемонстрировал спад. Снижение составило два сантиметра. Эта информация опубликована на гидрометеорологических сайтах.
«По данным гидропоста, находящегося в Кургане, за прошедшие 24 часа уровень воды в реке Тобол понизился на два см. Сейчас он составляет 16 см над нулевой отметкой», — указано в экспертных источниках.
Ранее уровень воды в курганских реках показал первый прирост. Наибольший — наблюдается у реки Исеть. Днем ранее вода в Тоболе прибыла на девять сантиметров.
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