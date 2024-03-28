28 марта 2024

Как изменился уровень Тобола в Кургане

За сутки уровень реки Тобол в Кургане понизился на два сантиметра
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Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., плотина, ледоход, паводок2017, река тобол
Из-за повышения уровня реки районы Кургана рискуют оказаться в зоне подтопления Фото:
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За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Кургане продемонстрировал спад. Снижение составило два сантиметра. Эта информация опубликована на гидрометеорологических сайтах.

«По данным гидропоста, находящегося в Кургане, за прошедшие 24 часа уровень воды в реке Тобол понизился на два см. Сейчас он составляет 16 см над нулевой отметкой», — указано в экспертных источниках.

Ранее уровень воды в курганских реках показал первый прирост. Наибольший — наблюдается у реки Исеть. Днем ранее вода в Тоболе прибыла на девять сантиметров.

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За прошедшие сутки уровень реки Тобол в Кургане продемонстрировал спад. Снижение составило два сантиметра. Эта информация опубликована на гидрометеорологических сайтах. «По данным гидропоста, находящегося в Кургане, за прошедшие 24 часа уровень воды в реке Тобол понизился на два см. Сейчас он составляет 16 см над нулевой отметкой», — указано в экспертных источниках. Ранее уровень воды в курганских реках показал первый прирост. Наибольший — наблюдается у реки Исеть. Днем ранее вода в Тоболе прибыла на девять сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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