Как изменился за сутки уровень воды в реках Курганской области

Уровень воды в курганских реках начал расти

Уровень воды в курганских реках показал первый прирост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области начал расти уровень воды в реках. Показатель увеличился в реках Исеть, Миасс и Тобол. Корреспондент URA.RU собрала общую информацию об состоянии рек на основании данных на 27 марта 2024 года.

«Наибольший прирост уровня воды заметили у реки Исеть. В Катайске показатель за сутки вырос на 16 сантиметров. Сейчас данное значение достигло 184 сантиметров над нулем гидропоста. В Далматово данный уровень достиг -30 сантиметров, что на пять сантиметров больше, чем в предыдущий день. В Шадринске уровень реки вырос на два сантиметра и составил -86», — говорится в открытых данных гидрометеорологических сайтов.

У реки Миасс также заметили повышение. В Каргаполье на 27 марта показатель вырос на единицу и составил 65 сантиметров над нулем гидропоста. Наиболее серьезная ситуация с рекой Тобол. Отмечается, что уровень воды вырос в селе Звериноголовское. По данным на 27 марта, показатель увеличился на три сантиметра. Уровень воды составляет 215 сантиметров.

В 2024 году опасность затопления грозит 22 населенным пунктам Курганской области. Жителей сел и деревень из опасной зоны просят быть готовыми к эвакуации. Спасатели уже призывают собирать так называемые «тревожные чемоданчики». В них рекомендуют положить аптечку, теплые вещи, документы и прочее. Наибольшее повышение прогнозируют для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидают повышения уровня до 850 сантиметров. В этом году под воду рискует уйти и шоссе Тюнина в Кургане. Гидрологи прогнозируют опасное повышение воды в реке Тобол до значения в 750 сантиметров (для Кургана критическим значением является уровень в 720 сантиметров).