В Днепропетровске раздались взрывы

В городе Днепропетровск (Украина) прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Как сообщают корреспонденты телеканала „Общественное“, в Днепре (Днепропетровске) слышны звуки взрывов», — сообщил телеканал. Заявление опубликовано в telegram-канале.
По информации telegram-канала Readovka, взрывы также слышны в Днепропетровске, Кременчуге и Хмельницком. По всей территории Украины звучит воздушная тревога.
Ранее российские военкоры сообщили, что произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Также о «Кинжалах» сообщали украинские СМИ. По информации RT, в Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
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