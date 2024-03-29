В Днепропетровске раздались взрывы

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
Про всей территории Украины звучит воздушная тревога Фото:
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В городе Днепропетровск (Украина) прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Как сообщают корреспонденты телеканала „Общественное“, в Днепре (Днепропетровске) слышны звуки взрывов», — сообщил телеканал. Заявление опубликовано в telegram-канале.

По информации telegram-канала Readovka, взрывы также слышны в Днепропетровске, Кременчуге и Хмельницком. По всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Ранее российские военкоры сообщили, что произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Также о «Кинжалах» сообщали украинские СМИ. По информации RT, в Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

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В городе Днепропетровск (Украина) прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «Как сообщают корреспонденты телеканала „Общественное“, в Днепре (Днепропетровске) слышны звуки взрывов», — сообщил телеканал. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации telegram-канала Readovka, взрывы также слышны в Днепропетровске, Кременчуге и Хмельницком. По всей территории Украины звучит воздушная тревога. Ранее российские военкоры сообщили, что произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Также о «Кинжалах» сообщали украинские СМИ. По информации RT, в Павлограде Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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