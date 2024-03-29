Военкоры сообщили о запуске гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирщины

Произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Об этом сообщили российские военкоры.
«МиГ-31 выступил с гиперзвуковыми „Кинжалы“ <…> гиперзвуковые ракеты проходят через Брянскую область на Житомирщину», — сообщается в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». О ракетах «Кинжал» в воздухе также сообщил telegram-канал «Воевода Вещает».
Ранее о «Кинжалах» на территории страны написали и украинские СМИ. Отмечалось, что они летят в сторону западных регионов. На всей территории Украины сейчас звучит воздушная тревога, сообщают мониторинговые группы.
URA.RU направило запрос в Министерство Обороны РФ. Ответ на него ожидается.
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