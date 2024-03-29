Военкоры сообщили о запуске гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирщины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
По данным военкоров, гиперзвуковые ракеты проходят через Брянскую область на Житомирщину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Об этом сообщили российские военкоры.

«МиГ-31 выступил с гиперзвуковыми „Кинжалы“ <…> гиперзвуковые ракеты проходят через Брянскую область на Житомирщину», — сообщается в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». О ракетах «Кинжал» в воздухе также сообщил telegram-канал «Воевода Вещает».

Ранее о «Кинжалах» на территории страны написали и украинские СМИ. Отмечалось, что они летят в сторону западных регионов. На всей территории Украины сейчас звучит воздушная тревога, сообщают мониторинговые группы.

URA.RU направило запрос в Министерство Обороны РФ. Ответ на него ожидается.

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Произведен запуск гиперзвуковых «Кинжалов» в сторону Житомирской области Украины. Об этом сообщили российские военкоры. «МиГ-31 выступил с гиперзвуковыми „Кинжалы“ <…> гиперзвуковые ракеты проходят через Брянскую область на Житомирщину», — сообщается в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». О ракетах «Кинжал» в воздухе также сообщил telegram-канал «Воевода Вещает». Ранее о «Кинжалах» на территории страны написали и украинские СМИ. Отмечалось, что они летят в сторону западных регионов. На всей территории Украины сейчас звучит воздушная тревога, сообщают мониторинговые группы. URA.RU направило запрос в Министерство Обороны РФ. Ответ на него ожидается.
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