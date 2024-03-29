Какой месяц в году самый выгодный для отпуска

Аналитики: брать отпуск выгоднее в апреле, потому что в нем больше рабочих дней

29 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В 2024 году наиболее выгодны для отдыха: апрель, июль, август и октябрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первом полугодии 2024 года брать отпуск выгоднее в апреле, потому что в нем больше рабочих дней, подсчитали аналитики. Денежные потери за дни отдыха уменьшаются именно в этом месяце, объяснили аналитики. «В первом полугодии текущего года более выгодно уйти в отпуск в апреле. Поскольку в нем больше рабочих дней, таким образом, они „стоят“ меньше и денежные потери за дни отдыха уменьшаются», — поясняет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных аналитиков. В апреле 21 рабочий день — это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы. Аналитик компании Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала агентству, что с целью расчета отпускных выплат выясняют величину среднего дневного заработка. Этот показатель считается не по рабочим, а по календарным дням. По этой причине, как правило, он меньше, чем стоимость рабочего дня. Соответственно, в те календарные месяцы, в которых число рабочих дней меньше, каждый из них становится дороже. В 2024 году также наиболее выгодны для отдыха июль, август и октябрь. На каждый из этих тех месяцев будет приходиться по 22-23 рабочих дня. Ранее сообщалось, что почти половина уральцев страдает от синдрома упущенных каникул. В 2023 году 49% жителей Уральского федерального округа отправлялись в отпуск только один раз или вообще отказывались от отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом полугодии 2024 года брать отпуск выгоднее в апреле, потому что в нем больше рабочих дней, подсчитали аналитики. Денежные потери за дни отдыха уменьшаются именно в этом месяце, объяснили аналитики. «В первом полугодии текущего года более выгодно уйти в отпуск в апреле. Поскольку в нем больше рабочих дней, таким образом, они „стоят“ меньше и денежные потери за дни отдыха уменьшаются», — поясняет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных аналитиков. В апреле 21 рабочий день — это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы. Аналитик компании Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала агентству, что с целью расчета отпускных выплат выясняют величину среднего дневного заработка. Этот показатель считается не по рабочим, а по календарным дням. По этой причине, как правило, он меньше, чем стоимость рабочего дня. Соответственно, в те календарные месяцы, в которых число рабочих дней меньше, каждый из них становится дороже. В 2024 году также наиболее выгодны для отдыха июль, август и октябрь. На каждый из этих тех месяцев будет приходиться по 22-23 рабочих дня. Ранее сообщалось, что почти половина уральцев страдает от синдрома упущенных каникул. В 2023 году 49% жителей Уральского федерального округа отправлялись в отпуск только один раз или вообще отказывались от отдыха.