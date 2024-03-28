28 марта 2024

В ЯНАО внук отправится в колонию за жестокое убийство бабушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Жителя ЯНАО приговорили к колонии за убийство бабушки Фото:

Суд ЯНАО вынес приговор жителю Пуровского района за жестокое убийство престарелой бабушки. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии. Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа.

Житель поселка Халясавэй Пуровского района ЯНАО, ночью 30 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей 83-летней бабушкой. Он нанес ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Они собрали неопровержимые доказательства вины подозреваемого.

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Суд ЯНАО вынес приговор жителю Пуровского района за жестокое убийство престарелой бабушки. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии. Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Житель поселка Халясавэй Пуровского района ЯНАО, ночью 30 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей 83-летней бабушкой. Он нанес ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Они собрали неопровержимые доказательства вины подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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