В ЯНАО внук отправится в колонию за жестокое убийство бабушки

29 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Жителя ЯНАО приговорили к колонии за убийство бабушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд ЯНАО вынес приговор жителю Пуровского района за жестокое убийство престарелой бабушки. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии. Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Житель поселка Халясавэй Пуровского района ЯНАО, ночью 30 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей 83-летней бабушкой. Он нанес ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Они собрали неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд ЯНАО вынес приговор жителю Пуровского района за жестокое убийство престарелой бабушки. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии. Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Житель поселка Халясавэй Пуровского района ЯНАО, ночью 30 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей 83-летней бабушкой. Он нанес ей не менее 40 ударов руками, ногами и предметами по различным частям тела. Тело женщины с множественными ранами в области головы и туловища утром обнаружили родственники. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Они собрали неопровержимые доказательства вины подозреваемого.