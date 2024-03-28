Популярный автобус «Челябинск-Копейск» изменит маршрут и график движения. Скрин

29 марта 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Маршрутка будет ходить чаще и заезжать в новые микрорайоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярный автобус №125 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут передвижения. Он будет проезжать через микрорайоны новостроек Копейска. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика. «С 1 апреля маршрут переводим на регулируемый тариф и меняем трассу движения. Маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — уточнили в telegram-канале перевозчика. По данным перевозчика, на линию ежедневно с 5:50 утра будут выпущены 20 автобусов малого класса. В будни они будут ходить каждые 7-14 минут, в выходные — каждые 10-15 минут. Последний рейс планируется совершать в 22:00. При переводе на регтариф у пассажиров появится возможность оплачивать проезд безналичным способом, в том числе транспортными картами. Кроме того, местонахождение автобуса и скорость его прибытия на остановку можно будет отследить на картах. По данным перевозчика, с 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить автобусами среднего класса улучшенной комфортности. Ранее URA.RU сообщало о переводе 125 маршрута на регтариф с 1 апреля. Изменение схемы движения увеличит время в пути, так как протяженность маршрута вырастет. Автобус будет заезжать в новые микрорайоны Копейска Telegram-канал Челябинский общественный транспорт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный автобус №125 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут передвижения. Он будет проезжать через микрорайоны новостроек Копейска. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика. «С 1 апреля маршрут переводим на регулируемый тариф и меняем трассу движения. Маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — уточнили в telegram-канале перевозчика. По данным перевозчика, на линию ежедневно с 5:50 утра будут выпущены 20 автобусов малого класса. В будни они будут ходить каждые 7-14 минут, в выходные — каждые 10-15 минут. Последний рейс планируется совершать в 22:00. При переводе на регтариф у пассажиров появится возможность оплачивать проезд безналичным способом, в том числе транспортными картами. Кроме того, местонахождение автобуса и скорость его прибытия на остановку можно будет отследить на картах. По данным перевозчика, с 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить автобусами среднего класса улучшенной комфортности. Ранее URA.RU сообщало о переводе 125 маршрута на регтариф с 1 апреля. Изменение схемы движения увеличит время в пути, так как протяженность маршрута вырастет.