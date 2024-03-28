28 марта 2024

Популярный автобус «Челябинск-Копейск» изменит маршрут и график движения. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутка будет ходить чаще и заезжать в новые микрорайоны Фото:

Популярный автобус №125 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут передвижения. Он будет проезжать через микрорайоны новостроек Копейска. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика.

«С 1 апреля маршрут переводим на регулируемый тариф и меняем трассу движения. Маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — уточнили в telegram-канале перевозчика.

По данным перевозчика, на линию ежедневно с 5:50 утра будут выпущены 20 автобусов малого класса. В будни они будут ходить каждые 7-14 минут, в выходные — каждые 10-15 минут. Последний рейс планируется совершать в 22:00. При переводе на регтариф у пассажиров появится возможность оплачивать проезд безналичным способом, в том числе транспортными картами. Кроме того, местонахождение автобуса и скорость его прибытия на остановку можно будет отследить на картах. По данным перевозчика, с 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить автобусами среднего класса улучшенной комфортности.

Ранее URA.RU сообщало о переводе 125 маршрута на регтариф с 1 апреля. Изменение схемы движения увеличит время в пути, так как протяженность маршрута вырастет.

Автобус будет заезжать в новые микрорайоны Копейска
Автобус будет заезжать в новые микрорайоны Копейска

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Популярный автобус №125 «Копейск (Автовокзал) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)» с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут передвижения. Он будет проезжать через микрорайоны новостроек Копейска. Об этом сообщили в Областной службе перевозчика. «С 1 апреля маршрут переводим на регулируемый тариф и меняем трассу движения. Маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — уточнили в telegram-канале перевозчика. По данным перевозчика, на линию ежедневно с 5:50 утра будут выпущены 20 автобусов малого класса. В будни они будут ходить каждые 7-14 минут, в выходные — каждые 10-15 минут. Последний рейс планируется совершать в 22:00. При переводе на регтариф у пассажиров появится возможность оплачивать проезд безналичным способом, в том числе транспортными картами. Кроме того, местонахождение автобуса и скорость его прибытия на остановку можно будет отследить на картах. По данным перевозчика, с 1 ноября автобусы малого класса планируется заменить автобусами среднего класса улучшенной комфортности. Ранее URA.RU сообщало о переводе 125 маршрута на регтариф с 1 апреля. Изменение схемы движения увеличит время в пути, так как протяженность маршрута вырастет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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