В районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников

В Кондинском районе ХМАО отменили автобусные междугородные рейсы из-за закрытия зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Приостановлено движение по трем маршрутам из поселка Междуреченский.
«В Кондинском районе приостанавливается движение по автобусным маршрутам № 116 „Кондинское — Юмас — Ямки -Междуреченский“, № 109 „Междуреченский — Луговой“, № 115 „Междуреченский — Шугур“. Причина — в закрытии зимников и ледовых переправ из-за интенсивного таяния снега», — сообщила администрация Урая (ХМАО) на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО с 25 марта закрыли зимники. Людям запрещен выходи на лед водоемов.
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