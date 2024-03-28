В районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников

29 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Кондинском районе отменили три междугородных рейса из-за закрытия зимников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кондинском районе ХМАО отменили автобусные междугородные рейсы из-за закрытия зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Приостановлено движение по трем маршрутам из поселка Междуреченский. «В Кондинском районе приостанавливается движение по автобусным маршрутам № 116 „Кондинское — Юмас — Ямки -Междуреченский“, № 109 „Междуреченский — Луговой“, № 115 „Междуреченский — Шугур“. Причина — в закрытии зимников и ледовых переправ из-за интенсивного таяния снега», — сообщила администрация Урая (ХМАО) на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО с 25 марта закрыли зимники. Людям запрещен выходи на лед водоемов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кондинском районе ХМАО отменили автобусные междугородные рейсы из-за закрытия зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Приостановлено движение по трем маршрутам из поселка Междуреченский. «В Кондинском районе приостанавливается движение по автобусным маршрутам № 116 „Кондинское — Юмас — Ямки -Междуреченский“, № 109 „Междуреченский — Луговой“, № 115 „Междуреченский — Шугур“. Причина — в закрытии зимников и ледовых переправ из-за интенсивного таяния снега», — сообщила администрация Урая (ХМАО) на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО с 25 марта закрыли зимники. Людям запрещен выходи на лед водоемов.