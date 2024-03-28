28 марта 2024

В районе ХМАО отменили междугородные автобусные рейсы из-за закрытия зимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , автобус, общественный транспорт, пассажиры, общественная остановка
В Кондинском районе отменили три междугородных рейса из-за закрытия зимников Фото:

В Кондинском районе ХМАО отменили автобусные междугородные рейсы из-за закрытия зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Приостановлено движение по трем маршрутам из поселка Междуреченский.

«В Кондинском районе приостанавливается движение по автобусным маршрутам № 116 „Кондинское — Юмас — Ямки -Междуреченский“, № 109 „Междуреченский — Луговой“, № 115 „Междуреченский — Шугур“. Причина — в закрытии зимников и ледовых переправ из-за интенсивного таяния снега», — сообщила администрация Урая (ХМАО) на официальном сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО с 25 марта закрыли зимники. Людям запрещен выходи на лед водоемов.

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В Кондинском районе ХМАО отменили автобусные междугородные рейсы из-за закрытия зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Приостановлено движение по трем маршрутам из поселка Междуреченский. «В Кондинском районе приостанавливается движение по автобусным маршрутам № 116 „Кондинское — Юмас — Ямки -Междуреченский“, № 109 „Междуреченский — Луговой“, № 115 „Междуреченский — Шугур“. Причина — в закрытии зимников и ледовых переправ из-за интенсивного таяния снега», — сообщила администрация Урая (ХМАО) на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО с 25 марта закрыли зимники. Людям запрещен выходи на лед водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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