28 марта 2024

В Екатеринбурге автобусы изменят маршрут из-за репетиций парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
Три автобуса изменят схемы движения в дни подготовки к параду Фото:

Во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Речь идет об автобусах №81 (от остановки 17-я Мехколонна до Авангард), №77 (Ритейл-парк — Высоцкого), №53 (Ритейл Парк — Автовокзал). На улицах будут установлены временные дорожные знаки, режим работы светофоров также изменится. Автовладельцы смогут объехать закрытые участки по маршрутам: улица Лучистая — Окружная — Селькоровская и улица Городская — Предельная — Амундсена.

Репетиция к параду будет проводиться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Движение перекроют с 07:40 до 14:00 часов. В мае подготовка пройдет в центре Екатеринбурга.

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Во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Речь идет об автобусах №81 (от остановки 17-я Мехколонна до Авангард), №77 (Ритейл-парк — Высоцкого), №53 (Ритейл Парк — Автовокзал). На улицах будут установлены временные дорожные знаки, режим работы светофоров также изменится. Автовладельцы смогут объехать закрытые участки по маршрутам: улица Лучистая — Окружная — Селькоровская и улица Городская — Предельная — Амундсена. Репетиция к параду будет проводиться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Движение перекроют с 07:40 до 14:00 часов. В мае подготовка пройдет в центре Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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