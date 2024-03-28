Общество В Екатеринбурге автобусы изменят маршрут из-за репетиций парада Победы 29 марта 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Три автобуса изменят схемы движения в дни подготовки к параду Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Речь идет об автобусах №81 (от остановки 17-я Мехколонна до Авангард), №77 (Ритейл-парк — Высоцкого), №53 (Ритейл Парк — Автовокзал). На улицах будут установлены временные дорожные знаки, режим работы светофоров также изменится. Автовладельцы смогут объехать закрытые участки по маршрутам: улица Лучистая — Окружная — Селькоровская и улица Городская — Предельная — Амундсена. Репетиция к параду будет проводиться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Движение перекроют с 07:40 до 14:00 часов. В мае подготовка пройдет в центре Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Речь идет об автобусах №81 (от остановки 17-я Мехколонна до Авангард), №77 (Ритейл-парк — Высоцкого), №53 (Ритейл Парк — Автовокзал). На улицах будут установлены временные дорожные знаки, режим работы светофоров также изменится. Автовладельцы смогут объехать закрытые участки по маршрутам: улица Лучистая — Окружная — Селькоровская и улица Городская — Предельная — Амундсена. Репетиция к параду будет проводиться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Движение перекроют с 07:40 до 14:00 часов. В мае подготовка пройдет в центре Екатеринбурга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям