В Екатеринбурге автобусы изменят маршрут из-за репетиций парада Победы

Во время репетиций парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Речь идет об автобусах №81 (от остановки 17-я Мехколонна до Авангард), №77 (Ритейл-парк — Высоцкого), №53 (Ритейл Парк — Автовокзал). На улицах будут установлены временные дорожные знаки, режим работы светофоров также изменится. Автовладельцы смогут объехать закрытые участки по маршрутам: улица Лучистая — Окружная — Селькоровская и улица Городская — Предельная — Амундсена.
Репетиция к параду будет проводиться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. Движение перекроют с 07:40 до 14:00 часов. В мае подготовка пройдет в центре Екатеринбурга.
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