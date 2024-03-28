В ХМАО назвали города с самыми низкими ценами на бензин

Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Сургуте и Нижневартовске. Об этом агентству сообщил Тюменьстат, который провел еженедельный мониторинг цен на топливо в крупных населенных пунктах региона.
«Наименьшая цена бензина АИ-92 зарегистрирована в Сургуте, где стоимость литра в среднем составляет 48 рублей 82 копейки. Средняя цена автомобильного бензина марок АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива ниже всего в Нижневартовске: 53,3 руб., 67,49 руб. и 69,4 рубля соответственно», — указано в еженедельном отчете Тюменьстата.
Средняя цена бензина в ХМАО, по данным окружного Департамента экономического развития, — 53 рубля 86 копеек. Средняя стоимость литра топлива в России на сегодняшний день составляет 54, 68 рубля.
Ранее URA.RU писало, что Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае.
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