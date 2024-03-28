28 марта 2024

В ХМАО назвали города с самыми низкими ценами на бензин

Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Нижневартовске и Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Сургуте и Нижневартовске. Об этом агентству сообщил Тюменьстат, который провел еженедельный мониторинг цен на топливо в крупных населенных пунктах региона.

«Наименьшая цена бензина АИ-92 зарегистрирована в Сургуте, где стоимость литра в среднем составляет 48 рублей 82 копейки. Средняя цена автомобильного бензина марок АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива ниже всего в Нижневартовске: 53,3 руб., 67,49 руб. и 69,4 рубля соответственно», — указано в еженедельном отчете Тюменьстата.

Средняя цена бензина в ХМАО, по данным окружного Департамента экономического развития, — 53 рубля 86 копеек. Средняя стоимость литра топлива в России на сегодняшний день составляет 54, 68 рубля.

Ранее URA.RU писало, что Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Сургуте и Нижневартовске. Об этом агентству сообщил Тюменьстат, который провел еженедельный мониторинг цен на топливо в крупных населенных пунктах региона. «Наименьшая цена бензина АИ-92 зарегистрирована в Сургуте, где стоимость литра в среднем составляет 48 рублей 82 копейки. Средняя цена автомобильного бензина марок АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива ниже всего в Нижневартовске: 53,3 руб., 67,49 руб. и 69,4 рубля соответственно», — указано в еженедельном отчете Тюменьстата. Средняя цена бензина в ХМАО, по данным окружного Департамента экономического развития, — 53 рубля 86 копеек. Средняя стоимость литра топлива в России на сегодняшний день составляет 54, 68 рубля. Ранее URA.RU писало, что Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...