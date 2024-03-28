Электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей. Югорчанин Сергей работает электромонтером, рассказали URA.RU представители «Столото».
«Мужчина стал миллионером, выиграв 4 177 291 рубль», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи. Югорчанин взял билет в одном из местных торговых центров, куда он регулярно заходит испытать удачу. Свой выигрыш мужчина уже успел оформить.
Сам Сергей по профессии является электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами. «В домашней обстановке мужчине нравится смотреть по телевизору спортивные передачи: олимпиаду и турниры по большому теннису», — добавляют представители лотереи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею. Тогда победитель успел оформить выигрыш, но своей историей решил поделиться позже.
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