28 марта 2024

Электромонтер из ХМАО стал лотерейным миллионером

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей. Югорчанин Сергей работает электромонтером, рассказали URA.RU представители «Столото».

«Мужчина стал миллионером, выиграв 4 177 291 рубль», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи. Югорчанин взял билет в одном из местных торговых центров, куда он регулярно заходит испытать удачу. Свой выигрыш мужчина уже успел оформить.

Сам Сергей по профессии является электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами. «В домашней обстановке мужчине нравится смотреть по телевизору спортивные передачи: олимпиаду и турниры по большому теннису», — добавляют представители лотереи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею. Тогда победитель успел оформить выигрыш, но своей историей решил поделиться позже.

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей. Югорчанин Сергей работает электромонтером, рассказали URA.RU представители «Столото». «Мужчина стал миллионером, выиграв 4 177 291 рубль», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи. Югорчанин взял билет в одном из местных торговых центров, куда он регулярно заходит испытать удачу. Свой выигрыш мужчина уже успел оформить. Сам Сергей по профессии является электромонтером, а отдыхать любит за городом: рыбачит и ходит в лес за грибами. «В домашней обстановке мужчине нравится смотреть по телевизору спортивные передачи: олимпиаду и турниры по большому теннису», — добавляют представители лотереи. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нашелся счастливчик, выигравший почти 40 миллионов рублей в лотерею. Тогда победитель успел оформить выигрыш, но своей историей решил поделиться позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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