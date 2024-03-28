28 марта 2024

В Тюмени изменились цены на бензин

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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
За месяц бензин подорожал за месяц Фото:

Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 50 рублей 10 копеек за литр, АИ-95 — до 54 рублей, 40 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price.

«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 50 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. При этом, в конце февраля литр АИ-92 на территории региона стоил 49 рублей 10 копеек.

По данным от 28 марта 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также подорожала по сравнению с концом февраля. Его минимальная стоимость составляет 54 рубля, 40 копеек. В прошлом месяце цена не превышала 53 рублей 30 копеек за литр.

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Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 50 рублей 10 копеек за литр, АИ-95 — до 54 рублей, 40 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. «АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 50 рублей, 10 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. При этом, в конце февраля литр АИ-92 на территории региона стоил 49 рублей 10 копеек. По данным от 28 марта 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также подорожала по сравнению с концом февраля. Его минимальная стоимость составляет 54 рубля, 40 копеек. В прошлом месяце цена не превышала 53 рублей 30 копеек за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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