Генштаб РФ раскрыл, кого не коснется весенний призыв

Генштаб РФ: весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера

29 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Весенний призыв в России начнется с 1 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весенний призыв, который начнется с 1 апреля, не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с климатом, сообщили в Генштабе России. «Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климата на службу призывают с 1 ноября по 31 декабря», — сообщили в Генштабе. Заявление приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что срочники не будут отправлены в зону СВО. Также в Генштабе сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весенний призыв, который начнется с 1 апреля, не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с климатом, сообщили в Генштабе России. «Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климата на службу призывают с 1 ноября по 31 декабря», — сообщили в Генштабе. Заявление приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что срочники не будут отправлены в зону СВО. Также в Генштабе сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года.