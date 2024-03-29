Бывший главный тренер челябинского «Трактора» возглавит ХК «Сибирь»

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Хоккейный матч между командами Трактор и Салават Юлаев, Плей-офф КХЛ. Челябинск, гатиятулин анвар
Анвар Гатиятулин будет тренировать команду клуба «Сибирь» Фото:

Бывший главный тренер клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин возглавит хоккейный клуб «Сибирь» в Новосибирске. Как сообщили в клубе, в настоящий момент ведется согласование условий контракта.

«Клуб достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — отметила пресс-служба «Сибири» на сайте.

Заявлено, что официальная информация появится 1 мая. К этой дате согласование деталей работы завершится.

Гатиятулин возглавлял «Трактор» в 2015 — 2018 и 2020—2023 годах. После домашнего поражения команды 4 октября 2023 года был уволен. Новым главным тренером 3 ноября стал Алексей Заварухин.

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Бывший главный тренер клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин возглавит хоккейный клуб «Сибирь» в Новосибирске. Как сообщили в клубе, в настоящий момент ведется согласование условий контракта. «Клуб достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — отметила пресс-служба «Сибири» на сайте. Заявлено, что официальная информация появится 1 мая. К этой дате согласование деталей работы завершится. Гатиятулин возглавлял «Трактор» в 2015 — 2018 и 2020—2023 годах. После домашнего поражения команды 4 октября 2023 года был уволен. Новым главным тренером 3 ноября стал Алексей Заварухин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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