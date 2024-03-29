Бывший главный тренер челябинского «Трактора» возглавит ХК «Сибирь»

29 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Анвар Гатиятулин будет тренировать команду клуба «Сибирь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший главный тренер клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин возглавит хоккейный клуб «Сибирь» в Новосибирске. Как сообщили в клубе, в настоящий момент ведется согласование условий контракта. «Клуб достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — отметила пресс-служба «Сибири» на сайте. Заявлено, что официальная информация появится 1 мая. К этой дате согласование деталей работы завершится. Гатиятулин возглавлял «Трактор» в 2015 — 2018 и 2020—2023 годах. После домашнего поражения команды 4 октября 2023 года был уволен. Новым главным тренером 3 ноября стал Алексей Заварухин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главный тренер клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин возглавит хоккейный клуб «Сибирь» в Новосибирске. Как сообщили в клубе, в настоящий момент ведется согласование условий контракта. «Клуб достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — отметила пресс-служба «Сибири» на сайте. Заявлено, что официальная информация появится 1 мая. К этой дате согласование деталей работы завершится. Гатиятулин возглавлял «Трактор» в 2015 — 2018 и 2020—2023 годах. После домашнего поражения команды 4 октября 2023 года был уволен. Новым главным тренером 3 ноября стал Алексей Заварухин.