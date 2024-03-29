Пермяк заплатит за рыбалку в ХМАО 180 тысяч рублей

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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, рыбаки, улов, рыба, гребцы, язь, лодка, на веслах
Браконьер выловил в нерест 195 рыб Фото:

Житель Пермского края попался на незаконной рыбалке в Югре. За причиненный водным ресурсам ущерб он теперь должен выплатить 184 тысячи рублей. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Пермяк отправился рыбачить в ХМАО во время нереста в 2023 году. На озере Лорбинский сор и протоке Айпосл он поймал 195 рыб и был задержан правоохранителями. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал суд Югры. Позже прокурор Октябрьского района ХМАО обратился в пермский суд, чтобы рыбак возместил ущерб, который нанес водным ресурсам РФ. Теперь мужчина должен будет выплатить 184 тысячи рублей за свою поездку на рыбалку», — рассказали в суде.

Всего мужчине удалось выловить 195 рыб. Среди них были 158 язей, 13 окуней, 5 лещей, 5 карасей, 4 щуки и 10 штук плотвы.

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Житель Пермского края попался на незаконной рыбалке в Югре. За причиненный водным ресурсам ущерб он теперь должен выплатить 184 тысячи рублей. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Пермяк отправился рыбачить в ХМАО во время нереста в 2023 году. На озере Лорбинский сор и протоке Айпосл он поймал 195 рыб и был задержан правоохранителями. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал суд Югры. Позже прокурор Октябрьского района ХМАО обратился в пермский суд, чтобы рыбак возместил ущерб, который нанес водным ресурсам РФ. Теперь мужчина должен будет выплатить 184 тысячи рублей за свою поездку на рыбалку», — рассказали в суде. Всего мужчине удалось выловить 195 рыб. Среди них были 158 язей, 13 окуней, 5 лещей, 5 карасей, 4 щуки и 10 штук плотвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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