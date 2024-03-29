Пермяк заплатит за рыбалку в ХМАО 180 тысяч рублей

29 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Браконьер выловил в нерест 195 рыб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Пермского края попался на незаконной рыбалке в Югре. За причиненный водным ресурсам ущерб он теперь должен выплатить 184 тысячи рублей. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Пермяк отправился рыбачить в ХМАО во время нереста в 2023 году. На озере Лорбинский сор и протоке Айпосл он поймал 195 рыб и был задержан правоохранителями. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал суд Югры. Позже прокурор Октябрьского района ХМАО обратился в пермский суд, чтобы рыбак возместил ущерб, который нанес водным ресурсам РФ. Теперь мужчина должен будет выплатить 184 тысячи рублей за свою поездку на рыбалку», — рассказали в суде. Всего мужчине удалось выловить 195 рыб. Среди них были 158 язей, 13 окуней, 5 лещей, 5 карасей, 4 щуки и 10 штук плотвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края попался на незаконной рыбалке в Югре. За причиненный водным ресурсам ущерб он теперь должен выплатить 184 тысячи рублей. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Пермяк отправился рыбачить в ХМАО во время нереста в 2023 году. На озере Лорбинский сор и протоке Айпосл он поймал 195 рыб и был задержан правоохранителями. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое рассматривал суд Югры. Позже прокурор Октябрьского района ХМАО обратился в пермский суд, чтобы рыбак возместил ущерб, который нанес водным ресурсам РФ. Теперь мужчина должен будет выплатить 184 тысячи рублей за свою поездку на рыбалку», — рассказали в суде. Всего мужчине удалось выловить 195 рыб. Среди них были 158 язей, 13 окуней, 5 лещей, 5 карасей, 4 щуки и 10 штук плотвы.