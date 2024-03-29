Двух врачей курганской больницы задержали по подозрению во взятке

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© Служба новостей «URA.RU»
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Врачей-инфекционистов задержали по подозрению во взятке и продаже препаратов Фото:

Двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы.

«В инфекционной больнице задержали двух врачей по подозрению в получении взятки и продаже лекарственных препаратов. Инфекционисты продавали препараты от гепатита С. У каждого из них обнаружено по несколько миллионов на банковских счетах. Возбуждено уголовное дело», — сообщил источник.

По данным источника, инфекционисты незаконно продавали лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. Оперативно связаться с главврачом Курганской областной инфекционной больницы Еленой Воронович URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. В СУ СКР по Курганской области на данный момент от комментариев воздержались. Публикация будет дополнена при поступлении информации из официальных источников.

Ранее в Курганской областной специализированной инфекционной больнице медсестра вступила в конфликт с цыганами. Из-за конфликта мамы ребенка с медсестрой на территорию больницы приехали посторонние — порядка 15 цыган. После этого в учреждение вызвали полицию. Медсестра после инцидента была уволена.

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Двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. «В инфекционной больнице задержали двух врачей по подозрению в получении взятки и продаже лекарственных препаратов. Инфекционисты продавали препараты от гепатита С. У каждого из них обнаружено по несколько миллионов на банковских счетах. Возбуждено уголовное дело», — сообщил источник. По данным источника, инфекционисты незаконно продавали лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. Оперативно связаться с главврачом Курганской областной инфекционной больницы Еленой Воронович URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. В СУ СКР по Курганской области на данный момент от комментариев воздержались. Публикация будет дополнена при поступлении информации из официальных источников. Ранее в Курганской областной специализированной инфекционной больнице медсестра вступила в конфликт с цыганами. Из-за конфликта мамы ребенка с медсестрой на территорию больницы приехали посторонние — порядка 15 цыган. После этого в учреждение вызвали полицию. Медсестра после инцидента была уволена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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