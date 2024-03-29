Тюменцам рассказали, на что чаще жалуются водители автобусов

ПАТП №1: в Тюмени водители автобусов чаще жалуются на культуру вождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
Водители чаще жалуются на некоторых пассажиров и культуру вождения в городе Фото:

Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов.

«Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда.

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Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. «Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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