Тюменцам рассказали, на что чаще жалуются водители автобусов

ПАТП №1: в Тюмени водители автобусов чаще жалуются на культуру вождения

29 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Водители чаще жалуются на некоторых пассажиров и культуру вождения в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. «Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. «Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда.