Тюменцам рассказали, на что чаще жалуются водители автобусов

Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов.
«Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда.
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Водители автобусов в Тюмени чаще жалуются на культуру вождения и пассажиров, которые указывают как им правильно ехать. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. «Первое — культура вождения. Автобус достаточно крупное транспортное средство с ограниченными возможностями маневра, поэтому им приходится где-то ездить достаточно медленно. Водители легковушек могут подрезать, затормозить резко, не рассчитывая на то, что сзади едет автобус массой более 12 тонн и остановить его проблематично. Иногда поступают жалобы на пассажиров, которые пытаются указывать, как ехать, куда ехать», — рассказал Шулепов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Основные причины увольнения работников — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также сотрудники уходят из-за условий труда.