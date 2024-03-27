27 марта 2024

В Тюмени заявили о критической нехватке водителей автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, автобус, дорога, автомобили, Автобусы Тюмень, автотранспорт
Основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице Фото:

В Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, на предприятии не хватает около 150 водителей.

«Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы работаем в этом направлении, размещаем объявления на порталах и в нашем транспорте. Мы готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — рассказал агентству Шулепов.

По его словам, основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также Шулепов отметил, что сотрудники уходят из-за условий труда. «Труд водителей и кондукторов очевидно тяжелый. Это целый день движения на колесах, большого количества коммуникаций, иногда не самых положительных», — добавил директор ПАТП.

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В Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, на предприятии не хватает около 150 водителей. «Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы работаем в этом направлении, размещаем объявления на порталах и в нашем транспорте. Мы готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — рассказал агентству Шулепов. По его словам, основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также Шулепов отметил, что сотрудники уходят из-за условий труда. «Труд водителей и кондукторов очевидно тяжелый. Это целый день движения на колесах, большого количества коммуникаций, иногда не самых положительных», — добавил директор ПАТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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