В Тюмени заявили о критической нехватке водителей автобусов

28 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, на предприятии не хватает около 150 водителей. «Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы работаем в этом направлении, размещаем объявления на порталах и в нашем транспорте. Мы готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — рассказал агентству Шулепов. По его словам, основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также Шулепов отметил, что сотрудники уходят из-за условий труда. «Труд водителей и кондукторов очевидно тяжелый. Это целый день движения на колесах, большого количества коммуникаций, иногда не самых положительных», — добавил директор ПАТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, на предприятии не хватает около 150 водителей. «Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы работаем в этом направлении, размещаем объявления на порталах и в нашем транспорте. Мы готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — рассказал агентству Шулепов. По его словам, основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также Шулепов отметил, что сотрудники уходят из-за условий труда. «Труд водителей и кондукторов очевидно тяжелый. Это целый день движения на колесах, большого количества коммуникаций, иногда не самых положительных», — добавил директор ПАТП.