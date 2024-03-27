В Тюмени заявили о критической нехватке водителей автобусов

В Тюмени столкнулись с дефицитом водителей автобусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, на предприятии не хватает около 150 водителей.
«Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы работаем в этом направлении, размещаем объявления на порталах и в нашем транспорте. Мы готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — рассказал агентству Шулепов.
По его словам, основные причины увольнения водителей — желание больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Также Шулепов отметил, что сотрудники уходят из-за условий труда. «Труд водителей и кондукторов очевидно тяжелый. Это целый день движения на колесах, большого количества коммуникаций, иногда не самых положительных», — добавил директор ПАТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.